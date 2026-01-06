Oriana Sabatini expresó su apoyo a los venezolanos tras la detención de Nicolás Maduro

La actriz Oriana Sabatini expresó su apoyo al pueblo venezolano tras la detención de Nicolás Maduro del pasado 3 de enero y, a través de un mensaje en sus redes sociales, la cantante llamó a sus seguidores a reflexionar, compartiendo el crudo testimonio de una venezolana radicada en Argentina.

La esposa de Paulo Dybala enfrentó numerosas críticas de los usuarios a raíz de un tuit que publicó horas después de conocerse la noticia de la detención del mandatario venezolano.

Oriana Sabatini compartió un testimonio que expone el dolor del exilio venezolano

Su madre, Catherine Fulop, oriunda de Venezuela, también fue víctima de las opiniones de las redes sociales, quienes cuestionaron su postura política frente a la intervención de Estados Unidos en el país Latinoamericano.

En las últimas horas, Oriana volvió a ratificar el apoyo al país de su madre, con una reflexión sobre el crudo testimonio de Anaís Castro, una locutora venezolana radicada en Argentina, sobre lo que significó para ella la detención de Nicolás Maduro.

En su relato, Castro expresó la felicidad y la sensación de alivio que siente, recordando los momentos difíciles que vivió bajo el régimen de Maduro, como ser retenida en el aeropuerto cuando intentó emigrar de su país, tener que pagar para ser liberada y el miedo constante de que mataran a su hermano en la calle.

“Tomate el tiempo de escuchar el testimonio de uno de los ocho millones de venezolanos que lograron escapar enteros de su propio país. Digo ‘enteros’ porque vivir en el exilio no siempre es ‘salir con vida’”, escribió Sabatini en su cuenta de X.

En un llamado a la reflexión, sumó: “Hacelo si todavía crees que un venezolano tiene que justificar su alegría y alivio después de que hayan capturado a uno de los autores que perpetuaron todo este dolor”.