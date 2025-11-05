Oriana Sabatini fue contundente sobre los rumores de infidelidad de Paulo Dybala

Oriana Sabatini fue lapidaria al referirse a los recientes rumores que circularon sobre las infidelidades de su esposo, Paulo Dybala, y ratificó la confianza que tiene en su pareja, negando la existencia de una crisis en su relación.

“Ojalá que no me cague nunca”: la frase de Oriana Sabatini que encendió las redes

En diálogo con un móvil de Los Profesionales de siempre (Canal 9), la actriz dijo estar al tanto de las versiones que circularon en redes en los últimos días: “Obvio que leo las redes, me gusta, soy chismosa. Obvio que uno prefiere que el chisme no sea de uno”, expresó.

Y reconoció: “La verdad me rompe las pelotas».

De esta forma, Oriana cuestionó a las usuarias por querer instalar que su pareja en infiel, sin querer mostrar ninguna prueba real: «Si vas a decir algo así, ¿qué te frena de mostrarlo? O sea, ya no nos cuidaste diciendo cosas de mí o de mi pareja. Entonces, no entiendo qué te frena de mostrarlo. Por ahí siento que a veces piensan que tenemos más miedo del que tenemos”.

A su vez, reflexionó sobre la idea de la infidelidad: “A ver, sí, es una mierda que te pase algo así, nadie quiere, pero bueno, pasan muchas cosas en la vida y las relaciones. Ojalá que no me cague nunca. Yo confío que no. No afecta a la pareja para nada porque yo sé que si llega a suceder, me voy a enterar”.

La modelo desafió a las personas que ponen en tela de juicio su vínculo con su esposo y pidió que hablen únicamente con pruebas: “Los famosos sabemos mucho más de lo que la gente piensa y nos enteramos mucho más las cosas. Entonces, digo, si una NN hace un comentario por redes sociales, si vas a contar el chisme, contalo entero”,

“Estaría buenísimo que no digan nada de nadie que no conocen y de quien no pueden probar nada o mostrar nada”, cerró.