Cecilia Milone denunció a Nito Artaza por hostigamiento: “Estoy al límite y tengo miedo”

Cecilia Milone confirmó que realizó una presentación judicial contra Nito Artaza en medio del conflicto que mantienen tras su separación. La cantante relató la angustia que atravesó durante los últimos días y explicó qué la llevó a tomar la decisión.

La separación de Cecilia Milone y Nito Artaza sumó un nuevo y delicado capítulo. La cantante confirmó que denunció a su expareja por hostigamiento y aseguró que decidió recurrir a la Justicia después de atravesar días de mucha angustia.

Milone habló sobre la situación en Intrusos, donde contó que se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica para exponer lo que estaba viviendo.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la artista explicó que su decisión estuvo relacionada con diferentes situaciones posteriores a la ruptura y con las menciones públicas que Artaza habría realizado sobre ella.

Por qué Cecilia Milone denunció a Nito Artaza

La cantante cuestionó especialmente que aspectos de su vida privada y de la relación fueran mencionados públicamente. También se refirió a comentarios realizados en Argenmatch, la obra que Artaza protagoniza junto a Miguel Ángel Cherutti.

“Llevo unos días muy difíciles. Este fin de semana casi no dormí”, relató Milone al explicar el momento que atravesó antes de realizar la presentación.

Otro de los puntos que generó su malestar fue que Artaza hablara públicamente del “contacto cero” entre ambos. La cantante sostuvo que la forma en la que fue presentada esa situación no reflejaba lo que ella estaba viviendo.

Cecilia Milone: “Lo hice todo sola porque le tengo miedo”

Milone aseguró que mantuvo en reserva su decisión de recurrir a la Justicia porque no quería que trascendiera antes de realizar la presentación.

“Estuve al límite de mi angustia”, expresó. Luego fue todavía más contundente al explicar cómo atraviesa el conflicto con su expareja: “Le tengo miedo”.

La artista indicó además que cuenta con asistencia legal y espera que la Justicia determine las medidas correspondientes.

Entre sus principales preocupaciones, Milone manifestó su deseo de que Artaza deje de referirse públicamente a ella y a cuestiones vinculadas con su intimidad.

Qué había dicho Nito Artaza sobre la separación

Antes de conocerse la denuncia, Artaza había realizado distintas declaraciones sobre el final de la relación y aseguró que intentaba atravesar la situación con respeto.

También había hablado sobre el contacto cero entre ambos, una cuestión que terminó generando un fuerte malestar en Milone.

Ahora, el conflicto entre los artistas ingresó en una nueva instancia judicial tras la presentación realizada por la cantante.