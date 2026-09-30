El Campo de Tulipanes de Trevelin en flor: precios de entradas 2026, fechas y todo lo que hay que saber

Más de 2,3 millones de tulipanes volverán a florecer en el Valle 16 de Octubre, con la Cordillera de los Andes como telón de fondo.



Hay un momento en Trevelin en el que el paisaje parece cambiar de escala. Las montañas siguen allí, enormes y quietas, pero abajo, en el valle, comienzan a aparecer las primeras manchas de color. Una hilera roja, otra amarilla, alguna rosa, violetas y blancas. Durante unas semanas de primavera, más de 2,3 millones de tulipanes convierten una chacra de la cordillera de Chubut en un enorme mosaico que contrasta con los cerros.

Es el tradicional Campo de Tulipanes de Trevelin, ubicado a unos 13 kilómetros del centro de la localidad, sobre la Ruta Nacional 259. La plantación se transformó con los años en una de las postales más reconocibles de la primavera patagónica y en uno de los atractivos que concentra la mirada de quienes llegan a la zona durante octubre.

Las flores están distribuidas en extensas hileras y la experiencia cambia a medida que avanza la temporada. No todas las variedades florecen al mismo tiempo, por lo que el campo puede verse diferente de una semana a otra. Primero aparecen algunos colores, después otros se suman y, durante el período de mayor floración, el valle queda atravesado por largas franjas de flores con las montañas como fondo.

La historia de este paisaje comenzó en 1996, cuando la familia Ledesma inició el cultivo de tulipanes en el valle. Desde entonces, aquella plantación fue creciendo hasta convertirse en un lugar que cada primavera atrae visitantes de distintos puntos del país. La floración, además, dura apenas unas semanas, por eso octubre es el mes clave para quienes quieren encontrar el campo en su momento de mayor esplendor.

El entorno hace que la visita tenga algo más que una colección de flores. Los senderos permiten caminar entre las distintas variedades y acercarse a las hileras, mientras alrededor aparecen los cerros y las montañas de la cordillera. Es una de esas escenas en las que el paisaje no queda solamente detrás de la fotografía: forma parte de ella.

Los tulipanes y un paisaje único en la Patagonia. Foto: Gentileza Turismo Trevelin.

La temporada suele extenderse entre octubre y los primeros días de noviembre, aunque el momento exacto de floración depende de las condiciones de cada año. Esa transformación progresiva también es parte del atractivo: quienes regresan pueden encontrarse con un campo diferente pocos días después, cuando nuevas variedades alcanzan su punto de floración.

En las últimas temporadas, además, la propuesta incorporó otra manera de mirar el paisaje. Cuando el tiempo lo permite, se pueden realizar vuelos en globo aerostático para observar desde el aire las enormes franjas de colores y el valle cordillerano. Desde arriba, los tulipanes dejan de ser hileras individuales y se convierten en una gran trama de colores que se recorta contra las montañas de Trevelin.

Tarifas y entradas 2026

Entrada general: $45.000

Compra anticipada online hasta el 30/09/2026: $42.000

Menores de 12 años: sin cargo

Las entradas anticipadas no tienen fecha asignada: pueden utilizarse cualquier día durante la temporada 2026. No es necesario realizar reserva previa, aunque la compra online permite agilizar el ingreso en los días de mayor concurrencia.

Comprá tu entrada anticipada y consultá la información actualizada en la web oficial de Tulipanes Patagonia.

¿Cuál es el mejor momento para ir?

Aunque la apertura comienza el 7 de octubre, la floración es progresiva, por lo que el período más recomendado para ver los tulipanes en su máximo esplendor es entre el 15 de octubre y hasta el 7 de noviembre.

Los tulipanes y un paisaje único en la Patagonia. Foto: Gentileza Turismo Trevelin.

¿Cómo llegar?

El cultivo está ubicado sobre la Ruta Nacional 259, a 13 kilómetros del centro de Trevelin.

Forma parte del tradicional circuito de la Ruta Galesa, en la misma zona que las Cascadas Nant y Fall y la Bodega Viñas del Nant y Fall.

Tenés varias opciones para llegar al cultivo:

En vehículo particular, por Ruta 259.

Con agencias de viajes locales, que incluyen el campo dentro de sus excursiones.

En remís o taxi, disponibles desde el centro de Trevelin.

Transporte público Jacobsen, con salida desde la Plaza Coronel Fontana (Secretaría de Turismo).

Salidas: 10:00 hs y 14:15 hs

Regresos: 14:45 hs y 19:00 hs

Valor por tramo: Precio actual no definido.

No requiere reserva previa

¿Qué se puede hacer en el cultivo?

Durante tu visita podés:

Recorrer los senderos del cultivo y sacar fotos en el cultivo de tulipanes.

Disfrutar de una confitería con opciones para almorzar o tomar el té, incluyendo delicias de la repostería galesa.

Conocer y comprar en la feria de artesanos, con productos regionales.

Participar de actividades culturales con música en vivo y artistas locales, según programación.



Fiesta de los tulipanes

La fiesta de los tulipanes suele realizarse cada año el 7 de noviembre, aunque el evento está sujeto a las condiciones climáticas.

Visita nocturna

También se realizan visitas nocturnas, incluida la posibilidad de recorrer el campo durante las noches de luna llena, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. La experiencia comienza por la tarde, para llegar al lugar con los últimos rayos de sol y disfrutar de las postales que ofrecen los coloridos tulipanes, con la cordillera como telón de fondo.

Vuelo en globo aerostático

Durante octubre es posible realizar una excursión única en la Patagonia: sobrevolar el cultivo de tulipanes en globo aerostático. El vuelo tiene una capacidad de hasta cinco pasajeros y se realiza únicamente cuando las condiciones meteorológicas son favorables, con el cielo despejado y sin viento, para garantizar la seguridad y disfrutar de la experiencia.