Celeste Cid cuestionó los estándares de belleza y respondió a las críticas por su aspecto

Celeste Cid volvió a expresarse tras las críticas que recibió en las últimas semanas por su aspecto físico y las especulaciones sobre supuestas cirugías estéticas. La actriz reflexionó sobre el descargo que hizo en sus redes sociales y lamentó que el tema continúe en debate.

Celeste Cid: “El anhelo de llegar a lo inalcanzable es absurdo y costoso”

Durante la alfombra roja de la avant premiere de Papá x dos, film que protagoniza junto a Benjamín Vicuña, la artista se refirió a la polémica: “La mayor parte de los comentarios siempre fueron muy amorosos y soy muy agradecida. También encontré algunos mensajes mala onda y me dio bronca”.

Luego profundizó sobre la presión que enfrentan las mujeres en relación a la edad y a los estándares de belleza: “Siento que es algo que nos pasa a las mujeres en general, más allá de estar expuestas o no. No tenemos permitido envejecer y eso me hace ruido. Me lastima la expectativa irreal”.

En diálogo con Los Profesionales de siempre, Celeste Cid analizó cómo funcionan las redes sociales en la construcción de esas imágenes: “Nos comparamos con lo que vemos en Instagram. Pero ahí no soy yo: te ponen una luz que te plancha la cara, te maquilla una profesional increíble… Son tres horas de preparación para un momento que no es la vida real”.

Finalmente, cuestionó la búsqueda de un ideal imposible: “El anhelo de llegar a lo inalcanzable es absurdo y costoso. Hay mucha gente que realmente la pasa mal con eso. Creo que es importante estar centrados y transmitir mensajes amorosos, incluso cuando uno escribe desde un teléfono”.