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Flores nocturnas: las especies que se abren de noche y son tendencia en jardines

Las flores nocturnas como la dama de noche, el jazmín de noche y la reina de la noche se convirtieron en tendencia en jardines y balcones. Cuáles son las especies que se abren de noche, cómo cuidarlas y qué necesitan para florecer con más perfume y color.

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Redacción

Por Redacción

Mientras la mayoría de las plantas descansan al caer el sol, existen algunas especies que hacen exactamente lo contrario: despliegan sus flores durante la noche y llenan jardines, balcones y patios con perfume, color y una atmósfera casi mágica.

Estas plantas nocturnas no solo sorprenden por su comportamiento, sino también porque muchas de ellas atraen mariposas nocturnas y polinizadores que aparecen después del atardecer. Además, se convirtieron en una tendencia entre quienes buscan darle un toque distinto y más sensorial a los espacios verdes del hogar.

Por qué algunas flores se abren de noche

Las llamadas flores nocturnas evolucionaron para adaptarse a polinizadores que actúan durante la noche, como polillas, murciélagos o ciertos insectos.

Por eso, muchas tienen aromas intensos y colores claros —principalmente blancos o crema— que se destacan con poca luz y facilitan atraer a esos visitantes nocturnos.

Otra característica frecuente es que sus flores duran apenas unas horas o una sola noche, lo que vuelve su floración todavía más especial.

Dama de noche: la reina del perfume nocturno

La dama de noche es una de las especies más conocidas por su intenso aroma después del atardecer.

Aunque sus flores son pequeñas y discretas, liberan una fragancia muy potente durante la noche.

Cómo cuidarla

  • Necesita luz natural abundante
  • Prefiere climas templados
  • Hay que protegerla de heladas intensas
  • El riego debe ser moderado, evitando encharcamientos

Es ideal para patios, galerías y balcones donde el perfume pueda expandirse.

Reina de la noche: la flor que dura apenas unas horas

La llamada reina de la noche pertenece a una variedad de cactus y protagoniza una de las floraciones más impactantes del mundo vegetal.

Su enorme flor blanca se abre únicamente durante la noche y suele marchitarse al amanecer.

Qué necesita esta planta

  • Mucha luz indirecta
  • Poco riego
  • Sustrato con excelente drenaje
  • Ambientes secos y templados

Muchos fanáticos de las plantas esperan durante años para ver su primera floración.

Jazmín de noche: aroma intenso y fácil mantenimiento

Otra especie muy elegida es el jazmín de noche, famoso por su perfume dulce y penetrante.

Durante el día pasa desapercibido, pero al caer el sol libera todo su aroma.

Cuidados básicos

  • Necesita sol o media sombra
  • Requiere riego regular
  • Conviene podarlo después de la floración
  • Crece muy bien en macetas grandes o jardines

Don Diego de noche: color y resistencia

El Don Diego de noche es una planta muy resistente que abre sus flores al final de la tarde y mantiene el color durante toda la noche.

Puede encontrarse en tonos rosas, amarillos, blancos y fucsias.

Cómo mantenerlo saludable

  • Tolera bien el calor
  • Necesita riego moderado
  • Florece mejor con varias horas de sol
  • Se adapta fácilmente a jardines y canteros

Cómo crear un jardín nocturno en casa

Cada vez más personas eligen diseñar espacios verdes pensados para disfrutar de noche.

Para lograr ese efecto, los especialistas recomiendan combinar:

  • Flores blancas o claras
  • Plantas aromáticas
  • Iluminación cálida tenue
  • Macetas de diferentes alturas
  • Senderos o rincones de descanso

El resultado es un jardín con otra energía, más relajante, sensorial y envolvente, ideal para las noches de otoño y primavera.


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plantas y jardines

Mientras la mayoría de las plantas descansan al caer el sol, existen algunas especies que hacen exactamente lo contrario: despliegan sus flores durante la noche y llenan jardines, balcones y patios con perfume, color y una atmósfera casi mágica.

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