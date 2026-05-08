Flores nocturnas: las especies que se abren de noche y son tendencia en jardines
Mientras la mayoría de las plantas descansan al caer el sol, existen algunas especies que hacen exactamente lo contrario: despliegan sus flores durante la noche y llenan jardines, balcones y patios con perfume, color y una atmósfera casi mágica.
Estas plantas nocturnas no solo sorprenden por su comportamiento, sino también porque muchas de ellas atraen mariposas nocturnas y polinizadores que aparecen después del atardecer. Además, se convirtieron en una tendencia entre quienes buscan darle un toque distinto y más sensorial a los espacios verdes del hogar.
Por qué algunas flores se abren de noche
Las llamadas flores nocturnas evolucionaron para adaptarse a polinizadores que actúan durante la noche, como polillas, murciélagos o ciertos insectos.
Por eso, muchas tienen aromas intensos y colores claros —principalmente blancos o crema— que se destacan con poca luz y facilitan atraer a esos visitantes nocturnos.
Otra característica frecuente es que sus flores duran apenas unas horas o una sola noche, lo que vuelve su floración todavía más especial.
Dama de noche: la reina del perfume nocturno
La dama de noche es una de las especies más conocidas por su intenso aroma después del atardecer.
Aunque sus flores son pequeñas y discretas, liberan una fragancia muy potente durante la noche.
Cómo cuidarla
- Necesita luz natural abundante
- Prefiere climas templados
- Hay que protegerla de heladas intensas
- El riego debe ser moderado, evitando encharcamientos
Es ideal para patios, galerías y balcones donde el perfume pueda expandirse.
Reina de la noche: la flor que dura apenas unas horas
La llamada reina de la noche pertenece a una variedad de cactus y protagoniza una de las floraciones más impactantes del mundo vegetal.
Su enorme flor blanca se abre únicamente durante la noche y suele marchitarse al amanecer.
Qué necesita esta planta
- Mucha luz indirecta
- Poco riego
- Sustrato con excelente drenaje
- Ambientes secos y templados
Muchos fanáticos de las plantas esperan durante años para ver su primera floración.
Jazmín de noche: aroma intenso y fácil mantenimiento
Otra especie muy elegida es el jazmín de noche, famoso por su perfume dulce y penetrante.
Durante el día pasa desapercibido, pero al caer el sol libera todo su aroma.
Cuidados básicos
- Necesita sol o media sombra
- Requiere riego regular
- Conviene podarlo después de la floración
- Crece muy bien en macetas grandes o jardines
Don Diego de noche: color y resistencia
El Don Diego de noche es una planta muy resistente que abre sus flores al final de la tarde y mantiene el color durante toda la noche.
Puede encontrarse en tonos rosas, amarillos, blancos y fucsias.
Cómo mantenerlo saludable
- Tolera bien el calor
- Necesita riego moderado
- Florece mejor con varias horas de sol
- Se adapta fácilmente a jardines y canteros
Cómo crear un jardín nocturno en casa
Cada vez más personas eligen diseñar espacios verdes pensados para disfrutar de noche.
Para lograr ese efecto, los especialistas recomiendan combinar:
- Flores blancas o claras
- Plantas aromáticas
- Iluminación cálida tenue
- Macetas de diferentes alturas
- Senderos o rincones de descanso
El resultado es un jardín con otra energía, más relajante, sensorial y envolvente, ideal para las noches de otoño y primavera.
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