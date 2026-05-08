Flores nocturnas: las especies que se abren de noche y son tendencia en jardines

Mientras la mayoría de las plantas descansan al caer el sol, existen algunas especies que hacen exactamente lo contrario: despliegan sus flores durante la noche y llenan jardines, balcones y patios con perfume, color y una atmósfera casi mágica.

Estas plantas nocturnas no solo sorprenden por su comportamiento, sino también porque muchas de ellas atraen mariposas nocturnas y polinizadores que aparecen después del atardecer. Además, se convirtieron en una tendencia entre quienes buscan darle un toque distinto y más sensorial a los espacios verdes del hogar.

Por qué algunas flores se abren de noche

Las llamadas flores nocturnas evolucionaron para adaptarse a polinizadores que actúan durante la noche, como polillas, murciélagos o ciertos insectos.

Por eso, muchas tienen aromas intensos y colores claros —principalmente blancos o crema— que se destacan con poca luz y facilitan atraer a esos visitantes nocturnos.

Otra característica frecuente es que sus flores duran apenas unas horas o una sola noche, lo que vuelve su floración todavía más especial.

Dama de noche: la reina del perfume nocturno

La dama de noche es una de las especies más conocidas por su intenso aroma después del atardecer.

Aunque sus flores son pequeñas y discretas, liberan una fragancia muy potente durante la noche.

Cómo cuidarla

Necesita luz natural abundante

Prefiere climas templados

Hay que protegerla de heladas intensas

El riego debe ser moderado, evitando encharcamientos

Es ideal para patios, galerías y balcones donde el perfume pueda expandirse.

Reina de la noche: la flor que dura apenas unas horas

La llamada reina de la noche pertenece a una variedad de cactus y protagoniza una de las floraciones más impactantes del mundo vegetal.

Su enorme flor blanca se abre únicamente durante la noche y suele marchitarse al amanecer.

Qué necesita esta planta

Mucha luz indirecta

Poco riego

Sustrato con excelente drenaje

Ambientes secos y templados

Muchos fanáticos de las plantas esperan durante años para ver su primera floración.

Jazmín de noche: aroma intenso y fácil mantenimiento

Otra especie muy elegida es el jazmín de noche, famoso por su perfume dulce y penetrante.

Durante el día pasa desapercibido, pero al caer el sol libera todo su aroma.

Cuidados básicos

Necesita sol o media sombra

Requiere riego regular

Conviene podarlo después de la floración

Crece muy bien en macetas grandes o jardines

Don Diego de noche: color y resistencia

El Don Diego de noche es una planta muy resistente que abre sus flores al final de la tarde y mantiene el color durante toda la noche.

Puede encontrarse en tonos rosas, amarillos, blancos y fucsias.

Cómo mantenerlo saludable

Tolera bien el calor

Necesita riego moderado

Florece mejor con varias horas de sol

Se adapta fácilmente a jardines y canteros

Cómo crear un jardín nocturno en casa

Cada vez más personas eligen diseñar espacios verdes pensados para disfrutar de noche.

Para lograr ese efecto, los especialistas recomiendan combinar:

Flores blancas o claras

Plantas aromáticas

Iluminación cálida tenue

Macetas de diferentes alturas

Senderos o rincones de descanso

El resultado es un jardín con otra energía, más relajante, sensorial y envolvente, ideal para las noches de otoño y primavera.