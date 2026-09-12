Céline Dion vuelve a cantar después de seis años y una dura enfermedad: cómo está su salud

Céline Dion protagonizará este sábado 12 de septiembre uno de los regresos más esperados de la música internacional. Después de seis años sin ofrecer un concierto completo y tras atravesar un complejo tratamiento por el síndrome de la persona rígida, la cantante canadiense volverá a encontrarse con su público en París.

La artista, de 58 años, abrirá una serie de 16 conciertos en la Plenitude Arena, ubicada en Nanterre, en las afueras de la capital francesa. Las presentaciones se extenderán hasta el 17 de octubre y marcarán formalmente su regreso a la actividad después de que una rara enfermedad neurológica pusiera en duda la continuidad de su carrera.

La expectativa es enorme. Durante los últimos días, fanáticos llegados desde diferentes partes del mundo se congregaron frente al hotel donde se hospeda la cantante, mientras París organizó distintas actividades para acompañar su regreso.

Céline Dion vuelve a cantar después de seis años

El concierto de este sábado tendrá un significado especial: será el primer espectáculo completo de Dion desde marzo de 2020.

Su alejamiento de los escenarios estuvo marcado primero por la pandemia y posteriormente por los problemas de salud que la obligaron a cancelar presentaciones y finalmente revelar públicamente el diagnóstico que había recibido.

En diciembre de 2022, la intérprete de My Heart Will Go On contó que padecía síndrome de la persona rígida (SPS, por sus siglas en inglés), un trastorno neurológico poco frecuente que puede provocar rigidez muscular y espasmos.

La enfermedad afectó directamente su capacidad para cantar y desenvolverse sobre un escenario, por lo que debió someterse a un intenso proceso de rehabilitación física y vocal.

Cómo está la salud de Céline Dion

La cantante dejó en claro que su regreso no significa que esté curada. El síndrome de la persona rígida es una enfermedad crónica y Dion continúa trabajando para controlar sus síntomas y adaptar su cuerpo a las exigencias de volver a cantar en vivo.

Cuando anunció oficialmente los conciertos de París, en marzo pasado, dio una alentadora actualización sobre su estado.

“Estoy bien, estoy manejando mi salud, me siento bien, estoy cantando de nuevo e incluso bailando un poco”, aseguró entonces.

La preparación para volver a los escenarios incluyó terapia física, trabajo vocal y ajustes en su tratamiento médico, según reconstruyó EFE.

Durante estos años, la propia artista mostró públicamente parte de ese difícil proceso. En el documental I Am: Celine Dion expuso momentos de enorme vulnerabilidad, entre ellos sus sesiones de rehabilitación y algunas de las crisis provocadas por la enfermedad.

Su inolvidable regreso en los Juegos Olímpicos de París

Aunque este sábado será su primer concierto completo en seis años, Céline Dion ya había protagonizado una aparición que recorrió el mundo en 2024.

El 26 de julio de ese año apareció en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París y cantó Hymne à l’amour, el clásico de Édith Piaf, desde la Torre Eiffel.

Aquella actuación representó mucho más que una participación artística: fue su regreso público a un gran escenario después de revelar su enfermedad.

La presentación emocionó a millones de espectadores y funcionó como una primera señal de que Dion todavía mantenía intacto su deseo de volver a cantar.

París se prepara para el regreso de Céline Dion

La expectativa por el concierto de este sábado transformó los días previos en una verdadera “Celinemanía” en París.

Miles de fanáticos participaron de actividades relacionadas con la cantante, mientras algunos seguidores pasaron horas frente al hotel Royal Monceau esperando verla. La artista incluso se acercó en algunas oportunidades a saludarlos.

También hubo un karaoke multitudinario dedicado a sus canciones, mientras que la estación de metro cercana al estadio fue decorada con frases de algunos de sus grandes éxitos.

Dion llegó a Francia a fines de agosto para completar aproximadamente dos semanas de preparación antes del debut.

“Es mi segundo hogar”, expresó al arribar a París.

Cuántos conciertos dará Céline Dion en París

El regreso había sido anunciado inicialmente el 30 de marzo, coincidiendo con el cumpleaños número 58 de la cantante, con diez conciertos programados.

La respuesta del público llevó posteriormente a sumar nuevas funciones. Finalmente, el calendario oficial contempla 16 conciertos entre el 12 de septiembre y el 17 de octubre de 2026.

Y el regreso no terminará allí: ya fueron anunciadas nuevas presentaciones para mayo de 2027, una señal de la intención de la cantante de sostener nuevamente una agenda de conciertos si su estado de salud se lo permite.

De una enfermedad que amenazó su carrera al regreso más esperado

La vuelta de Céline Dion tiene una dimensión que excede lo musical. Durante años, la posibilidad de que pudiera volver a realizar un concierto completo estuvo seriamente condicionada por su enfermedad.

En una entrevista concedida a Vogue France en 2024, la artista había explicado que decidió afrontar su rehabilitación con la disciplina de una atleta. Su objetivo, dijo entonces, era volver a ver la Torre Eiffel. Meses después lo consiguió durante los Juegos Olímpicos.

Ahora el desafío es todavía mayor.

Este sábado, frente a miles de espectadores, Céline Dion volverá a encabezar un concierto completo por primera vez en seis años. Será el comienzo de una residencia que representa no solo su regreso a la música en vivo, sino también un nuevo capítulo en la batalla que mantiene contra una enfermedad que estuvo cerca de alejarla definitivamente de los escenarios.