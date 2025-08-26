Charlotte Caniggia: “Estoy dispuesta a unir a mi familia”

Charlotte Caniggia viajó a China con su hermano Alex y se reconcilió tras la pelea que mantuvo por sus diferencias con Melody Luz. “Fuimos peleados. Nos amigamos y ya está todo bien”, dijo la mediática en Puro Show.

Charlotte Caniggia habló de su reconciliación con Alex y de su vínculo con Melody Luz

“Somos mellizos y somos muy unidos, fue nuestra primera pelea después de un montón de años, nunca jamás nos habíamos distanciado. Nos dijimos cosas de hermanos, pudimos llegar a un acuerdo y por suerte ahora estamos bien. Es re feo pelearse con un mellizo”, detalló la influencer, que siente que a sus 32 años está mucho más tranquila que antes: “Medito, hago yoga, leo libros de autoayuda, trato de buscar la paz”.

Además, no descarta reconciliarse con su cuñada: “Con Melody calculo que voy a tener buen vínculo. Todo se puede llegar a charlar. Tenemos que tratar de estar bien como familia. Tuvimos nuestras discusiones. La verdad es que nunca nos llevamos muy bien, pero por mi hermano y mi sobrina hay que tratar de estar bien. No hay que volver atrás y revolver mierda, hay que seguir para adelante”.

“Mi otro hermano (Axel) está en España. No le gusta nada lo mediático, es bohemio. Él sabe lo polémicos que somos. Él tiene trato con todos. Con mi mamá estamos bien, tuvimos muchas idas y vueltas. Gracias a Dios, hicimos las pases. Estuve varios años distanciada. Mis padres no son fáciles ni muy presentes, pero es lo que me tocó vivir. Ya no me pone triste”, explicó sobre sus vínculos familiares.

Lo cierto es que sus padres, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, tienen un fuerte enfrentamiento legal. Ella lo acusó por abuso sexual y es muy difícil que tenga intenciones de mantener un buen vínculo con su ex.