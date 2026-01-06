Christian Petersen volvió a casa tras su rescate en el volcán Lanín: «Me salvaron la vida»

Luego de días de profunda incertidumbre y un operativo que movilizó a la región cordillerana en Neuquén, Christian Petersen finalmente regresó a su hogar. El reconocido chef, que sufrió una descompensación mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín, brindó las primeras declaraciones oficiales sobre su estado de salud, llevando tranquilidad a sus seguidores pero manteniendo la cautela sobre el origen de su cuadro clínico.

El descargo de Christian Petersen: agradecimiento y misterio médico

En una entrevista exclusiva con el periodista Juan Etchegoyen, Christian Petersen confirmó que ya se encuentra fuera de peligro inmediato, aunque el diagnóstico definitivo sigue siendo una incógnita para los especialistas.

“Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto”, reveló el cocinero, marcando que la incertidumbre médica persiste.

Pese a no tener detalles técnicos, Christian Petersen fue contundente al calificar la atención recibida en el sur y en Buenos Aires: “Me salvaron la vida”, afirmó, destacando el profesionalismo del personal médico en Junín, San Martín de los Andes y el Hospital Alemán. El chef espera que la próxima semana, tras los resultados de un estudio de alta complejidad, se pueda determinar qué causó el colapso de su salud.

¿Qué pasó en el volcán Lanín? El relato de Christian Petersen sobre su descompensación

Frente a las diversas versiones que circularon sobre el incidente en la Patagonia, el jurado de «El Gran Premio de la Cocina» (ElTrece) aclaró que su preparación física era la adecuada para el desafío:

Entrenamiento previo : “Estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días”, aseguró.

: “Estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días”, aseguró. El rol del guía : Desmintió cualquier tipo de negligencia profesional , destacando que el guía fue “superprofesional” y que incluso lo alentaba a hacer cumbre .

: Desmintió cualquier tipo de , destacando que el y que incluso . La alerta temprana: Petersen recordó que, tras un descenso rápido y exitoso, comenzó a sentirse “acelerado”, lo que lo impulsó a buscar atención médica inmediata en la zona.

La salud de Christian Petersen: próximos pasos y la «falla» que mantiene en vilo a su entorno

Aunque Christian Petersen se muestra optimista y con ganas de retomar su rutina, su familia mantiene una postura de máxima reserva. La prioridad absoluta para el entorno del chef es el reposo total hasta que los nuevos exámenes descarten secuelas o nuevos episodios de descompensación.

Mientras, se esperan los resultados clínicos programados para la próxima semana, los cuales serán determinantes para conocer si Petersen podrá volver a sus actividades habituales o si deberá afrontar un tratamiento prolongado tras su paso por el Lanín.