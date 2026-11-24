Lejos de limitarse a su carrera como futbolista y entrenador, Carlos Tevez desarrolló una faceta empresarial que lo llevó a incursionar en diferentes rubros. Uno de sus proyectos más destacados está relacionado con el pádel, un deporte que practica y que experimentó un importante crecimiento en los últimos años.

Según informó Los Andes este lunes 23 de noviembre, el exdelantero de Boca Juniors apuesta por la expansión de Apache 32, una marca que desarrolló en alianza con la firma española Bullpadel y que combina infraestructura deportiva, formación y comercialización de equipamiento.

El nombre del emprendimiento recupera el apodo y el número de camiseta que identificaron al futbolista durante buena parte de su trayectoria internacional.

Cómo es Apache 32, el negocio de Carlos Tevez lejos del fútbol

En marzo de 2026, Tevez inauguró su primer complejo deportivo en Bella Vista, provincia de Buenos Aires.

El establecimiento cuenta con cinco canchas de pádel y ofrece una propuesta que integra la práctica recreativa con la enseñanza y el entrenamiento deportivo.

El proyecto contempla la expansión hacia Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires, donde está prevista la segunda sede de la marca.

La intención del exfutbolista es desarrollar espacios que permitan disfrutar del deporte y, al mismo tiempo, formar jugadores interesados en alcanzar un mayor nivel competitivo.

Cuánto cuestan las paletas de pádel de Carlos Tevez

La sociedad comercial con Bullpadel también permitió desarrollar una colección de productos con la identidad del Apache.

Según los precios publicados por Forbes Argentina en octubre de 2026, los principales modelos eran:

Apache Power 32, con funda protectora: $295.200.

$295.200. Vertex 03 Apache: $499.000.

La propuesta comercial también incluye indumentaria, calzado y accesorios deportivos.

Los otros negocios de Carlos Tevez fuera del fútbol

El pádel no es la primera incursión empresarial del exdelantero de la Selección argentina.

En 2011, cuando todavía jugaba en Inglaterra, lanzó una marca de indumentaria masculina que incluía jeans, remeras, buzos y camperas.

Además, a lo largo de los años participó en diferentes iniciativas comerciales relacionadas con:

El transporte aéreo y el turismo.

Las energías renovables.

Los desarrollos inmobiliarios.

La indumentaria deportiva y urbana.

No todas sus inversiones tuvieron los resultados esperados. Sin embargo, con Apache 32, Carlos Tevez encontró una manera de combinar su pasión por el deporte con su perfil empresarial, aprovechando el crecimiento del pádel en Argentina.