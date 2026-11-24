Juana Repetto volvió a abrir las puertas de su hogar a través de las redes sociales y sorprendió con uno de los espacios más originales de su propiedad: una casa del árbol que combina diseño, funcionalidad y juegos inspirados en el método Montessori.

Según informó Canal 26, la actriz compartió un recorrido por la construcción, ubicada en el jardín de su vivienda, donde cada ambiente reproduce en miniatura los espacios de una casa convencional.

La propuesta combina actividades recreativas, contacto con la naturaleza y una decoración que mantiene la estética de la residencia principal.

Cómo es la casa del árbol de Juana Repetto

La construcción presenta una fachada gris con aberturas y detalles en blanco, una combinación que le otorga una estética delicada y atemporal.

El ingreso se realiza mediante una escalera que conduce a una pequeña galería con deck. Las ventanas cuentan con postigos que permiten regular la entrada de luz natural.

En el exterior, una estructura de madera sostiene las hamacas, que complementan el espacio recreativo y permiten disfrutar del jardín.

Una cocina de inspiración Montessori y un living en miniatura

Uno de los sectores más llamativos es la cocina de juegos inspirada en la pedagogía Montessori, equipada con accesorios que permiten recrear actividades de la vida cotidiana.

La disposición del mobiliario facilita el acceso a los objetos y favorece el juego autónomo. Los recipientes, cajones y utensilios en miniatura también permiten incorporar hábitos de organización.

La construcción incluye un pequeño living, pensado como un espacio para la lectura, el descanso y las actividades creativas.

Qué es el método Montessori y cómo se aplica al diseño de interiores

La pedagogía desarrollada por María Montessori propone crear ambientes que favorezcan la independencia, la exploración y el aprendizaje mediante experiencias prácticas.

Esta filosofía también se trasladó al diseño de interiores, especialmente a través de propuestas que contemplan:

Muebles adaptados a la altura infantil.

Materiales naturales y texturas variadas.

Estanterías bajas y objetos accesibles.

Ambientes ordenados y funcionales.

Espacios que estimulan la imaginación y el movimiento.

El objetivo es generar entornos que permitan desarrollar habilidades mediante el juego y la participación en actividades cotidianas.

La estética minimalista de la casa de Juana Repetto

La pequeña construcción acompaña el estilo decorativo que predomina en la vivienda de la actriz.

Según publicó TN, la residencia principal se caracteriza por una estética de inspiración nórdica, con madera, colores neutros, grandes ventanales y mobiliario funcional.

La conexión entre los ambientes interiores y el jardín también ocupa un lugar destacado dentro del proyecto residencial.

Con su casa del árbol, Juana Repetto incorporó una propuesta que demuestra cómo el diseño de los espacios recreativos puede integrar la decoración, el aprendizaje y el contacto con la naturaleza.