El trágico episodio ocurrido durante los festejos aniversario en el sur del conurbano bonaerense sumó este martes su desenlace más doloroso: Nahuel Aguilar, el hombre de 32 años que se desempeñaba como cocinero en el local gastronómico que estalló el domingo por la noche en Ezpeleta, falleció en el Hospital de Quilmes, donde permanecía internado en estado crítico tras sufrir quemaduras severas e inhalación de monóxido de carbono.

Según confirmó oficialmente la Municipalidad de Quilmes ante la consulta de La Nación, el deceso de Nahuel Aguilar se produjo luego de permanecer más de 24 horas bajo asistencia respiratoria y pronóstico reservado en el centro asistencial local, mientras que desde el Ministerio de Seguridad bonaerense precisaron que las primeras actuaciones periciales establecieron que la víctima se encontraba realizando el recambio de una garrafa de gas cuando se desencadenó la explosión.

Qué informaron las autoridades de Quilmes sobre la muerte tras la explosión en Ezpeleta

De acuerdo con la reconstrucción oficial y los testimonios recogidos en la puerta del hospital, la situación generó gran conmoción entre los vecinos de Ezpeleta. Nahuel Aguilar, quien tenía cuatro hermanos, había sufrido quemaduras en gran parte de su cuerpo, estimadas en alrededor del 90% según los reportes sanitarios consignados, y su familia aguardaba la posibilidad de una derivación al Hospital del Quemado.

Su hermana Ludmila explicó ante la prensa que la rotisería ubicada en la esquina de avenida Centenario y Bogotá había abierto sus puertas hacía apenas 15 días, y destacó que el joven trabajaba en la cocina por vocación y deseo de progreso.

Por su parte, las otras seis personas que resultaron heridas por la onda expansiva y los estallidos de vidrios durante la noche del domingo ya habían recibido el alta médica, en el transcurso del lunes.

Cómo avanza la investigación judicial por la explosión en Ezpeleta

La detonación seguida de incendio ocurrió cerca de las 22 del domingo, en momentos en que una multitud de vecinos y familias participaba de las celebraciones oficiales por el 154° aniversario de Ezpeleta, instantes después de que el grupo musical Los Leales iniciara su espectáculo en un escenario cercano.

Ante la emergencia, la Municipalidad de Quilmes dispuso la suspensión inmediata del evento, la evacuación ordenada del sector y la instalación de un cordón sanitario para el traslado de los heridos.

En el plano penal, la causa quedó radicada en la Fiscalía N°22, que deberá recaratular el expediente tras el fallecimiento del trabajador, donde continúan los peritajes técnicos para determinar las responsabilidades y las condiciones de seguridad en las que operaba el comercio.