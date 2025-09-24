Preocupación por la salud Luis Brandoni: se descompensó y suspendió la función de su obra 

Luis Brandoni sufrió una descompensación y debió suspender una función de teatro. La noticia fue informada mediante un comunicado en las redes sociales del Multiteatro, donde el actor protagoniza Quién es quién junto a Soledad Silveyra.

“Informamos que por indisposición física del Sr. Luis Brandoni, se deberá suspender la función de esta noche”, explicaron. Además, anunciaron que las entradas en poder del público se podrán canjean o se les devolverá el dinero por los mismos canales por donde fueron adquiridas.

Qué le pasó a Luis Brandoni que tuvo que suspender una función

En diálogo con TN Show, Carlos Rottemberg, productor del espectáculo, dio detalles de la salud de Brandoni: “Está en su casa y entendemos que solo necesitará del reposo que comenzó esta mañana”.

Luego, para llevar tranquilidad, completó: “Beto sufre una ligera descompensación que le exige quedarse haciendo reposo para cuidarse y poder recuperarse. Nada grave, pero sin la potencia necesaria para encarar al público hoy, suponiendo que mañana podrá retomar la temporada normalmente”.

Luis Brandoni habló del estreno de la nueva película de Netflix que es un éxito

Lo que comenzó siendo una obra teatral se transformó rápidamente en un proyecto a gran escala. Parque Lezama traspasó las fronteras de las tarimas y se sumergió en el apasionante mundo del cine y la ficción. Pese a que no tiene fecha de estreno, Luis Brandoni afirmó en una entrevista que le realizaron en el programa radial, Al Fin y Al Cabo: “La película es la obra de teatro filmada, no es una adaptación al cine y se va a filmar en el Parque Lezama por lo que el texto va a ser el mismo. La obra no se va a morir porque se va a perpetuar en el cine”.

Este tinte innovador en este lenguaje audiovisual adaptado sumerge al espectador en el corazón del Parque Lezama, donde una inusual amistad florece entre Antonio Cardozo, un veterano militante comunista, y León Schwartz, un hombre aferrado a la filosofía del «no te metas». Desde un banco de plaza y en una tarde cualquiera, sus conversaciones se entrelazan con humor, afecto y momentos conmovedores, mientras juntos sortean los desafíos que les presentan tanto los pintorescos personajes del parque como sus propias familias.