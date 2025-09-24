Netflix volvió a sorprender con una propuesta distinta que combina humor y básquet en partes iguales. Se trata de una comedia fresca y dinámica que atrapó al público con capítulos de media hora, ideales para maratonear en una sola noche.

Mezcla humor con deporte y es tendencia de Netflix Argentina 2025

La serie se llama “Una nueva jugada” y tiene como protagonista a Kate Hudson, quien interpreta a Isla Gordon, la heredera de un equipo profesional de básquet. Tras la muerte de su padre, debe hacerse cargo de la franquicia de los Los Ángeles Waves, enfrentándose a egos, tensiones y desafíos en un mundo dominado por hombres.

El gran atractivo está en que no es solo una historia deportiva: la producción combina escenas de vestuario, situaciones absurdas y momentos emotivos que hacen reír y emocionar al mismo tiempo. Además, con 10 episodios de apenas 30 minutos, es perfecta para mirar de un tirón el fin de semana.

Quiénes protagonizan la serie que es tendencia en Netflix

El elenco de “Una nueva jugada” aporta diversidad y mucha frescura. Entre los nombres destacados aparecen:

Kate Hudson como Isla Gordon

como Isla Gordon Drew Tarver como Sandy Gordon

como Sandy Gordon MacArthur como Ness Gordon

como Ness Gordon Brenda Song como Ali Lee

como Ali Lee Fabrizio Guido como Jackie Moreno

como Jackie Moreno Chet Hanks como Travis Bugg

como Travis Bugg Toby Sandeman como Marcus Winfield

Con esta fórmula, la comedia se consolidó rápidamente como una de las producciones más vistas en Netflix durante 2025, ideal para quienes buscan reírse y relajarse sin complicaciones.