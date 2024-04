Claudio Morgado se defendió de las acusaciones por estafas: ¿Qué dijo?

Este fin de semana la periodista Bárbara García y la baterista Andrea Álvarez, a través de las redes sociales tildaron a Claudio Morgado y a su mujer, Vanesa Moreno, de estafadores. Ambas, en sus testimonios, aseguraron que la pareja les había ofrecido traer ropa y artículos de tecnología del exterior, pero que nunca habían hecho entrega de los mismos ni tampoco habían devuelto el dinero que cobraban por adelantado. García, además, dijo haber radicado una denuncia ante la Justicia.

“Estoy internando a mi mujer en este preciso momento”, señaló Morgado al ser consultado por LA NACIÓN acerca de las acusaciones que pesan en su contra. Además, le aseguró a este medio que Moreno tiene “una psicosis grave”, dando a entender que las supuestas estafas estarían relacionadas con el cuadro clínico de su pareja. Sin embargo, esta no es la primera vez que el matrimonio recibe acusaciones de esa índole.

Según lo publicado por Infobae, otros medios hicieron el intento de comunicarse con Morgado y no tuvieron éxito, pero este miércoles el periodista hizo su defensa pública por televisión y en diálogo con Guillermo Andino, para su programa Andino y las noticias (A24), se desligó de las acusaciones. “Me desayuno con esta operación el viernes a la mañana, yo estaba en Avellaneda porque estoy haciendo una tecnicatura, y me llama Vanesa, mi mujer, que me dice ‘me mandé una cagada’ y me dice que le vendió a Bárbara unas zapatillas que no tenía. A partir de ahí empezaron a caer un millón de situaciones similares, de computadoras, celulares, de cosas que no se entregaba porque no existían. Después, el fin de semana empezaron a salir todos los casos, en total hay un tendal de 15 mil dólares”, explicó en relación a otros damnificados que se conocieron tras las denuncias públicas.

El comunicador explicó cuál es la situación actual de su mujer y aseguró que está atravesando por un cuadro complejo de salud mental: “Hay una psicopatía muy fuerte atrás, es algo muy recurrente. Ayer la tuve que internar en una clínica psiquiátrica, nunca lo había querido hacer, en Avellaneda, Sarandí”, reveló y en ese sentido, contó que esta no es la primera vez que Vanesa se ve involucrada en este tipo de hechos. “Ella tuvo la misma situación con su primer y segundo matrimonio. Yo me enteré el lunes que puede hablar con su segundo marido que me dijo lo mismo: ‘Mirá, yo me separé de Vane porque me enteré que en tres situaciones vendió cosas que no tenía a mis amigos y ellos no creían que no sabía nada, pensaba que estaba en el tema´”, explicó.

“Hace algunas cosas que son tremendas, a mí me agarra el celular que no lo tengo con clave y por ahí mandaba mensajes por chats. Por ejemplo, hoy me dijo una chica ‘no, no, hay chats tuyos’ y yo no había vendido nada. Otra modalidad era que les decía, por ejemplo a Bárbara, a ella le dijo que yo ya lo hablé con ella y le pregunté ‘¿por qué le compraste a Vane si vos sabés que no puede manejar dinero?’”, siguió con su relato, dando su versión sobre las denuncias.

“Ya había pasado una situación similar hace dos años atrás, que derivó en un informe de Telenoche, que fuimos sobreseídos porque yo le pagué a la persona damnificada, que ella le había pedido por la venta de unas zapatillas que no existían 2 mil dólares. Me subió la presión”, recordó sobre aquellos años y aseguró que “no tenía dinero, porque eso no entraba en casa, sino que le servía para tapar deudas que tenía”.

Para finalizar, Morgado contó cómo se siente con la denuncia y que el tema haya escalado en los medios: “Es una locura y estoy tremendamente expuesto con esto, me mata, me destruye, porque la gente obviamente no cree que esto es así”.

La denuncia contra Claudio Morgado y su esposa

La productora de TV Bárbara García, hermana de Camilo García, utilizó sus redes sociales para denunciar la estafa que sufrió. “Aprovecho este espacio para hacer la denuncia, que en este momento está realizando mi abogado, el doctor Leonardo Martínez Herrera. Fui estafada, como en aquel momento las productoras de TN, por Claudio Morgado y su mujer. No solamente fui estafada yo, sino gente en nombre mío, familiares míos, en un montón de dinero con la supuesta venta», contó la mujer.

“Yo la verdad desconocía los antecedentes penales que esta persona tenía, era mi compañero de trabajo en Uno más uno tres todos los sábados por Extra TV! Trabajaba digo, porque hasta el sábado pasado estuvo en el programa. Hace una semana, que vengo esperando a que aparezcan las supuestas compras o el dinero respectivo. Hay mucha gente involucrada de parte mía, es muy grande la estafa”, afirmó Bárbara, quien confirmó su denuncia en varios programas de televisión, a la espera de poder recuperar el dinero invertido.