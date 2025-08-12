Franco Colapinto sigue en boca de todos, el joven piloto argentino que da sus primeros pasos en la Formula 1, sorprendió a todos con su deseo de visitar Bariloche. En un «pick up and mix«, una dinámica de juego viral en redes sociales, Colapinto participó junto a su compañero de Alpine, Pierre Gasly y declaró que le gustaría descansar en la ciudad cordillerana.

Colapinto apuntó su GPS a Bariloche: «Me encantaría ir»

Franco Colapinto sigue en boca de todos haciendose viral en redes sociales. En las últimas horas, Alpine publicó un video en su cuenta de Instagram en donde el piloto argentino declaró que le gustaría ir a descansar a Bariloche. Desde hace varios años, en la Fórmula 1 se popularizaron los videos con consignas, retos y desafíos graciosos en donde las escuderías ponen a competir a sus dos pilotos afuera de los circuitos.

El equipo encabezado por Flavio Briatore les propuso a Colapinto y Gasly el juego viral en redes sociales «pick up and mix«, en donde cada uno tomaba un papelito al azar de tres recipientes. De allí, sacarían un país a donde irían de vacaciones durante el Summer Break, una actividad para realizar ahí y otro piloto acompañante.

El primer papelito correspondía al destino al que les tocaría ir y allí su compañero Gasly le preguntó «¿Dónde te gustaría ir?«, a lo que Colapinto comentó «Me encantaría ir a Bariloche«. Su compañero repreguntó «¿Dónde es eso?«, a lo que el joven piloto contestó «Argentina, en el sur«.

Finalmente, al sacar el papelito, el destino que le tocó fue París, y Colapinto bromeó: «vamos a tener unas buenas baguettes». El juego continuó con dos opciones más, que revelaban la actividad y la compañía. Al descubrirlos, detalló: «flamenco y Bortoleto» (el piloto brasileño), y entre risas agregó: «vamos en un flamenco con Gabriel en Francia».