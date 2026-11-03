Comenzó el juicio contra el ex de Lowrdez de Bandana por violencia de género: las graves acusaciones y la pena que podría recibir

Comenzó este martes 3 de noviembre el juicio contra Leandro García Gómez, expareja de Lowrdez Fernández, integrante del grupo Bandana, acusado de distintos episodios de violencia de género ocurridos durante la relación que mantuvo con la cantante.

El debate se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires, mientras el acusado permanece detenido en el penal de Ezeiza. Según informó la revista Caras y ampliaron medios como TN e Infobae, García Gómez deberá responder por lesiones leves agravadas, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas.

El proceso judicial se produce un año después del episodio que generó preocupación por la integridad de la artista, cuando fue encontrada en el departamento de su entonces pareja, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Las graves acusaciones contra el ex de Lowrdez de Bandana

La investigación judicial reconstruyó distintos episodios de presunta violencia física y psicológica que habrían ocurrido entre enero y octubre de 2025.

De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, García Gómez está acusado de dos hechos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, dos episodios de privación ilegítima de la libertad y tres hechos de amenazas coactivas.

Algunas de esas amenazas habrían estado dirigidas a amigas de la cantante que intentaron intervenir para ayudarla.

Entre las pruebas reunidas durante la investigación figuran informes médicos, testimonios de familiares y allegados, registros de llamadas al 911 y mensajes de WhatsApp.

El expediente también incluye actuaciones relacionadas con los episodios denunciados en el departamento del acusado, donde la artista habría permanecido encerrada contra su voluntad.

Por qué el juicio avanzó aunque Lowrdez no presentó una denuncia

Una de las particularidades del caso es que Lowrdez Fernández no impulsó personalmente la acción penal ni se constituyó como querellante.

Sin embargo, la investigación avanzó a partir de la intervención de la Justicia y de los elementos probatorios reunidos por la fiscalía.

La causa fue impulsada por la fiscal Silvana Russi, quien solicitó que García Gómez fuera llevado a juicio oral por los distintos hechos investigados.

Además, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia elaboró un informe en el que advirtió sobre indicadores de una situación de violencia de género prolongada.

La cantante podría ser convocada a declarar como testigo durante el debate, aunque su participación dependerá de las decisiones del tribunal.

Qué pena podría recibir Leandro García Gómez

El acusado enfrenta una posible condena de prisión si el tribunal considera probados los delitos que se le atribuyen.

Según la información difundida por TN y otros medios nacionales, podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión efectiva.

Sin embargo, un informe de Infobae publicado durante la elevación de la causa a juicio señaló que, por la acumulación de los siete hechos imputados bajo la figura de concurso real, la escala penal máxima en expectativa podría alcanzar los 28 años.

La diferencia entre ambas cifras responde a las distintas estimaciones difundidas sobre el alcance de las imputaciones. La pena aplicable dependerá de los delitos que finalmente se tengan por acreditados y de la valoración del tribunal.

Por el momento, García Gómez continúa siendo un acusado y no existe una sentencia condenatoria.

El episodio de octubre de 2025 que desencadenó la investigación

El caso tomó estado público el 23 de octubre de 2025, cuando la madre de Lowrdez, Mabel López, manifestó su preocupación porque llevaba varios días sin poder comunicarse con su hija.

La intervención policial derivó en un procedimiento en el departamento de García Gómez, ubicado en Palermo.

Durante el operativo, los efectivos encontraron a la cantante en una situación que motivó su asistencia médica y la detención de su entonces pareja.

A partir de ese momento, la Justicia profundizó la investigación sobre los episodios anteriores y reunió los elementos que posteriormente permitieron elevar la causa a juicio.

Ahora, con el inicio de las audiencias, el tribunal deberá analizar las pruebas, escuchar a los testigos y determinar la responsabilidad penal de García Gómez en los hechos que se le a