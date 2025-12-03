Cómo acceder a Spotify Wrapped 2025: la guía completa para descubrir tu año musical

Millones de usuarios en todo el mundo ya pueden explorar su Spotify Wrapped 2025, el esperado resumen anual de la plataforma de streaming musical. Esta edición, lanzada en diciembre, llega con importantes innovaciones y nuevas métricas para analizar los hábitos de escucha del último año, ofreciendo una experiencia más interactiva y detallada. El informe permite descubrir datos personalizados sobre los artistas, canciones y géneros más reproducidos por cada oyente durante 2025.

Entre las principales novedades destacadas por la plataforma figura la «Edad musical», una ingeniosa métrica que compara el año de lanzamiento de las canciones preferidas del oyente con el promedio de su generación. Además, por primera vez, el informe anual incorpora una sección dedicada exclusivamente a los álbumes más reproducidos por cada usuario, una funcionalidad largamente solicitada por la comunidad global.

La versión 2025 también presenta otras herramientas, como los «Clubs de escucha», nuevos perfiles que agrupan patrones de consumo musical, reemplazando a las «personalidades» de ediciones previas.

Asimismo, se suma «Wrapped Party», una función diseñada para comparar las estadísticas de escucha con las de amigos en tiempo real, agregando un componente social. Los podcasts, en tanto, ahora incluyen mensajes personalizados directamente de sus creadores.

Spotify Wrapped 2025: acceso al resumen personalizado

Para visualizar este reporte estadístico, que procesa minuciosamente los minutos de reproducción, los géneros predominantes, los artistas y las canciones favoritas, así como los picos de escucha a lo largo de 2025, es indispensable tener la última versión de la aplicación.

Según informaron desde Spotify, esta debe estar actualizada en dispositivos iOS o Android para garantizar el correcto funcionamiento. Una vez en la versión más reciente, un aviso en pantalla suele invitar a los usuarios a explorar su resumen.

Si el aviso de acceso no aparece de forma automática en la pantalla principal de la aplicación, los usuarios tienen otras alternativas para llegar a su resumen. Se puede acceder directamente desde el navegador web en spotify.com/wrapped o bien mediante un código QR específico proporcionado por la plataforma.

Este año, la navegación dejó de ser lineal, permitiendo pausar, retroceder y saltar diapositivas para una experiencia más cómoda y flexible.