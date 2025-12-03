Maxi López habló de su año “súper positivo” y del reencuentro laboral con Wanda Nara

Maxi López se mostró distendido y de excelente humor durante su paso por la gala de los Personajes del Año 2025 de Revista Gente, donde hizo un balance de su regreso laboral junto a Wanda Nara en Masterchef.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el exfutbolista definió este año como “súper positivo”, tanto en lo profesional como en lo personal.

Maxi López y su regreso junto a Wanda Nara: “Ojo con esa pregunta…”

Con ironía y entre risas, López recordó el clásico chiste de sus hijos: “Sé cocinar un montón de cosas, además de milanesas”, afirmó. “Ellos decían que solo hacía milanesas y ahora me piden de todo. Aprendí mucho”, agregó, celebrando la experiencia culinaria que le dejó el programa.

Pero su mayor motivo de felicidad está ligado al plano íntimo: “Pasé un montón de tiempo con ellos y lo cierro con el nacimiento de mi hijo que viene. No puedo pedir más”.

Consultado sobre a quién considera “el personaje del año”, López no dudó en bromear con su propio lugar en la gala: “Estoy en el grupo, así que soy uno de los personajes del año. Me divierte”. Aunque aclaró que su estadía en Argentina fue breve, destacó que la invitación es “un honor”.

Entre risas y con tono pícaro, respondió sobre cómo vive la experiencia de volver a trabajar con Wanda. Primero lanzó un divertido: “Ojo a esa pregunta…”, antes de dejar en claro su postura.

“En lo laboral estoy compartiendo un programa con ella, que nunca pensé que podía haber logrado, y lo estamos haciendo bien. Nos estamos divirtiendo”, aseguró.