Cómo ahuyentar las palomas de tu casa, con un solo elemento: mirá cuál es

Un truco ideal para alejar las palomas que invaden las viviendas, este tip requiere de un solo elemento: papel aluminio. Si bien estos no son animales peligrosos si lo son sus excrementos ya que pueden transmitir determinadas enfermedades.

¿Cómo utilizar este truco de papel aluminio?

Con este truco no volverán a posarse más en los lugares donde se coloque el papel aluminio. Así es que se puede llevar a cabo y lo mejor es que no es peligroso para los animales ya que no pone en riesgo su vida.

El papel aluminio al igual que los CD tiene un brillo que hace que las palomas no se arrimen a tu ventana. Para ello lo mejor es hacer bolas con el papel y colocarlas en aquellos lugares donde se posan estos animales.

Haciendo eso, no se volverán a arrimar, es importante mantener la limpieza para que en ese lugar no haya restos de comida que puedan atraerlas.

Es un truco muy útil que no pone en riesgo la salud. El resultado debe ser testeado para corroborar que está funcionando de manera correcta y las palomas no vuelvan.

Con información de Terra