El Banco Ciudad, en conjunto con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), exhibe lotes de equipamiento de informática para adquirir mediante la modalidad de subastas, a partir del viernes 19 de septiembre de 2025.

Cómo comprar computadoras desde $220.000 en las subastas del Banco Ciudad

La subasta del Banco Ciudad permite adquirir monitores, CPU, routers y otros equipos electrónicos. En esta ocasión, varios de los dispositivos se encuentran en funcionamiento y se pueden adquirir con un precio base que parte de los $80.000 y de forma online.

Esta subasta se desarrollará entre las 11 y las 12 del viernes 19 de septiembre, de manera electrónica, a través de la plataforma de subastas públicas del Banco Ciudad.

Los interesados en estos equipamientos tienen la posibilidad de verlos en persona en la instancia de exhibición de la subasta, que se lleva a cabo los días 10 y 15 de septiembre. Se podrán revisar los dispositivos entre las 10 y las 13 de esas fechas en Bartolomé Mitre 836, ciudad de Buenos Aires.

Al observar la página web de las subastas, se pueden apreciar en detalle los dispositivos que están disponibles para ofertar. En la lista hay seis lotes de distintas características, entre los que aparecen monitores, CPU y otros elementos electrónicos.

Vale recordar que quienes quieran participar del remate, deben estar registrados registrarse en el sitio web de Subastas Banco Ciudad, constituir un domicilio electrónico (correo electrónico) y una garantía por la suma equivalente al 10% del precio base de los lotes en el que participará. Asimismo, todos los lotes tributan el 21% de IVA sobre el precio de venta.

¿Qué se incluye en la subasta del Banco Ciudad?

Estos son algunos de los lotes que remata la entidad financiera:

Lote 1: 17 CPU con muy buen estado. Consiste en tres CPU Lenovo Think Centre M73 i5-7400 CPU @ 3.00GHz – 4GB y 8GB (uno con HDD 500GB y dos están sin disco). En tanto, hay nueve CPU Dell Optiplex i5-7400 CPU @ 3.00GHz – 8GB (dos de ellos con SSD 250GB, cuatro con HDD 250GB y tres sin disco). A su vez, incluye cinco CPU HP i5-7400 CPU @ 3.00GHz – 8GB (uno con HDD 500GB, otro con HDD 1TB y tres Sin disco). El lote también contiene teclados y cables varios. El precio base es de $1.250.000, con un depósito en garantía de $125.000.

Lote 2: 25 monitores funcionando de la marca DELL con fuente 4 de 19′’; otro HP con fuente 2 de 17′’; uno LG sin fuente 2 de 19′’ y otro con fuente 9 de 19′’; y uno Samsung con fuente 8 de 19′’. El precio base es de $220.000, con un depósito en garantía de $22.000.

Lote 5: dos storage para almacenamiento. Son de la marca IDM, integrado por tres módulos. Están en funcionamiento y tienen poco uso. El precio base es de $300.000, con un depósito en garantía de $30.000.

Lote 6: dos routers Cisco 881, diez mini UBS (8 puertos) y un Kvm Trendnet 803. El precio base es de $80.000, con un depósito en garantía de $ 8000.

¿Cómo participar y cómo se llevará a cabo la subasta?

Iniciar sesión en el sitio oficial de subastas del Banco Ciudad.

Elegir la subasta a la que quieras acceder y suscribirse a la misma.

Agregar los datos personales y seleccionar en “condiciones de venta” para luego adjuntar el comprobante del depósito por el modelo adquirido.

Es importante tener en cuenta que las ofertas se formulan en el sitio online, en donde cada oferente podrá realizar la cantidad de ofertas que desee hasta que consiga la compra del producto.

Una persona podrá realizar la misma oferta por el mismo producto y tendrá prioridad en el de mayor valor. Cabe destacar quelas ofertas no se pueden revocar, ni cancelar en ninguna situación, solo al ser superadas. Como modo fidedigno, cada oferente observará el tiempo real del resto de las apuestas, el dinero acumulado y la posición frente al resto. De esta forma, cada oferta deberá ser superada por la propia o por la del otro, con el objetivo de adquirir el artículo.