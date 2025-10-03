Sorpresa en Telefe: ¿dan La Voz Argentina este viernes 3 de octubre 2025?

A pesar de que La Voz Argentina se acerca a su etapa de cuartos de final, la incertidumbre en la programación de Telefe sigue generando frustración entre los seguidores. El reality acaba de cerrar su “Cuarto Round”, por lo que cada equipo tiene sus últimos cuatro participantes; pero el canal mantiene a la audiencia en vilo con continuos cambios en los días de emisión.

¿Dan La Voz Argentina este viernes 3 de octubre 2025?

Las suspensiones de La Voz Argentina han sido recurrentes: el pasado miércoles, por ejemplo, el ciclo fue cancelado debido a la transmisión del partido de River Plate, lo mismo que ocurrió el lunes por los Martín Fierro.

Encima, para el malestar de sus fanáticos, el reality de canto ya no se transmite de domingo a viernes, sino que su emisión quedó reducida de lunes a jueves. De esta manera, este viernes 3 de octubre 2025 tampoco habrá La Voz Argentina, ya que en su lugar estará Por el Mundo con Marley. De no mediar más cambios, los fanáticos deberán esperar hasta el lunes.

Joaquín de Neuquén está cerca de la final de La Voz Argentina

Joaquín Martínez Urrutia fue nuevamente el primer salvado por el team Miranda! y se metió de lleno en la próxima ronda de La Voz Argentina. Cada vez más cerca de la final, el oriundo de Zapala, volvió a deslumbrar en el escenario durante el 4.º round de la competencia. En esta oportunidad interpretó “Uno X Uno”, del español Manuel Carrasco, y cosechó nuevos elogios de su coach.

Antes de su presentación, el joven patagónico compartió sus sensaciones sobre esta etapa decisiva del certamen: “Me parece una locura estar entre tantos artistazos como son mis compañeros. Es una experiencia muy linda y seguiremos paso a paso”.

Con información de NA