Después del boom de las imágenes con inteligencia artificial al estilo Ghibli, en los últimos días se empezaron a popularizar las nuevas creaciones que convierten a personas en coleccionables, con caja y hasta en modelado 3D. Te contamos cómo hacer esta imagen de forma gratuita y con un procedimiento muy sencillo.

Cómo hacer con IA la imagen que te convierte en una figura coleccionable

En los últimos días se instaló un nuevo trend, similar a lo que fue la avalancha de ilustraciones inspiradas en el estilo Ghibli que impulsó a ChatGPT. En este caso la inteligencia artificial protagonista es Gemini, y el objetivo es convertir fotografías de personas en muñecos con caja, como si fueran figuras coleccionables.

Paso a paso: cómo hacer la imagen que te convierte en una figura coleccionable:

Escoger la imagen base : el punto de partida es seleccionar una fotografía de buena calidad, que muestre a la persona, mascota o personaje de cuerpo completo. La postura y expresión que tengan en la foto serán las que reproducirá Gemini , aportando mayor realismo. En el caso de animales o incluso objetos, el sistema igualmente los contempla.

: el punto de partida es seleccionar una fotografía de buena calidad, que muestre a la persona, mascota o personaje de cuerpo completo. La postura y expresión que tengan en la foto serán las que reproducirá , aportando mayor realismo. En el caso de animales o incluso objetos, el sistema igualmente los contempla. Ingresar el prompt adecuado: Gemini responde mejor cuanto más específicos sean los detalles proporcionados. Existen diferentes variantes, pero el más viral y efectivo gira en torno a la siguiente instrucción:

“Crea una figura comercializada a escala 1/7 del personaje de la foto, en un estilo y entorno realistas. Coloca la figura sobre la mesa de un ordenador, utilizando una base circular de acrílico transparente sin ningún texto. En la pantalla del ordenador, muestra el proceso de modelado ZBrush de la figura, que también debe tener las mismas facciones de la foto. Junto a la pantalla del ordenador, coloca una caja de embalaje de juguete estilo Bandai impresa con la ilustración original, y con unos colores parecidos a los del personaje. En la caja debe poner como nombre [Nombre]”.