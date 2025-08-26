Por estas horas, Will Smith protagoniza una inesperada polémica. El actor y rapero busca consolidar su carrera musical y subió un video a sus redes de su gira por Europa. El clip intentaba ser emotivo e inspirador, pero los usuarios no tardaron en encontrar que el público estaba generado con Inteligencia Artificial y se desató la polémica.

Will Smith usó inteligencia artificial para simular a su público y desató la polémica

En un video que sigue un tono emotivo e inspirador, Will Smith es acusado de usar Inteligencia Artificial para recrear a su público. A través de sus redes sociales, el rapero y actor de Hollywood compartió contenido de su gira en Europa, donde interpreta su primer álbum en 20 años «Based On A True Story».

En la publicación, Will escribe: “Mi parte favorita de la gira es verlos a todos de cerca. Gracias por verme a mí también”. Sin embargo, los usuarios notaron rápidamente el detalle del público que se ve difuminado y borroso. Esto despertó la polémica y surgieron varios recortes en los que la evidencia del uso de IA es clara.

Uno de los momentos que generó más polémica fue el recorte de un hombre con un cartel que dice: “‘You Can Make It’ Helped me survive cancer. THX Will” (“Tú puedes lograrlo” ayúdame a sobrevivir el cáncer. GRACIAS WILL) entre muchos detalles que no hacen congruencia con la escena, se pueden notar unos dedos juntos que tiene el señor que sostiene el cartel.

El video de Will Smith generó polémica por el uso de IA para recrear a su público.-

Otras tomas son incluso más explícitas y se puede distinguir la distorsión y el blur del público dejando a simple vista que las expresiones en sus rostros se ven poco naturales. Hay capturas donde se muestra en el fondo a personas deformadas, en cambio, el público más cercano podría considerarse “real” pero al hacer más zoom aparecen detalles.

El video se llenó de comentarios en los que el actor es fuertemente criticado. Algunos usuarios también comentaron en redes sociales lo alarmante que les resulta la situación: “Lo preocupante es que, una vez que logren perfeccionar esto, será imposible discernir qué es real y qué no, ya sea una imagen mejorada o completamente generada…”

Esta publicación evidenció los dilemas que está creando el uso de Inteligencia Artificial; aunque para muchos puede ser divertido, es una realidad que el desarrollo de esta tecnología evolucionará a un nivel que discernir de lo real será complicado y el debate ya está en la web.