Cómo hacer un pan nube sin harina y alto en proteínas en 15 minutos: lleva dos ingredientes 

Una receta rápida, saludable y con un resultado sorprendentemente esponjoso está causando furor en redes sociales: el pan nube sin harina, sin gluten y con alto contenido proteico. Con apenas dos ingredientes y en solo 15 minutos, se logra un pan ideal para quienes buscan opciones bajas en hidratos y ricas en proteínas.

Cómo hacer un pan nube sin harina con dos ingredientes en 15 minutos

La preparación, compartida por Mica Méndez, creadora de contenido gastronómico, detalla que este pan aporta 15 gramos de proteína y tiene una textura suave que lo convierte en una alternativa perfecta para sándwiches.

Ingredientes:

2 huevos (preferentemente pastoriles, de pastura)

30 gramos de queso crema

Preparación paso a paso:

Separar las claras de las yemas. En el bowl de las yemas, agregar el queso crema y mezclar. Se puede añadir una pizca de sal (opcional). Batir las claras a punto nieve, hasta que queden firmes. Incorporar una parte de las claras a la mezcla de yemas para integrar y luego volcar todo nuevamente sobre las claras, mezclando con movimientos envolventes para mantener el aire. Dividir la mezcla en dos para formar las “tapas” del pan. Cocinar en sartén a fuego medio, de ambos lados, o llevar al horno precalentado a 180 °C por unos 15 minutos o hasta dorar.

Para el relleno, las opciones son infinitas: desde queso fresco, jamón y tomate, hasta espinaca o ingredientes vegetarianos. El resultado es un sándwich mega esponjoso, sin harina, bajo en hidratos y apto para celíacos.