Cómo hacer malfatis de espinaca con harina integral: el paso a paso
Una receta ideal para quienes buscan alternativas más livianas sin resignar sabor. El paso a paso.
Los clásicos malfatis de origen italiano, suman una variante saludable que se puede preparar fácilmente en casa con harina integral, espinaca fresca y ricota. La receta rinde para dos porciones y promete un plato nutritivo, ideal para quienes buscan alternativas más livianas sin resignar sabor.
Ingredientes
- 350 g de ricota
- 1 atado de espinacas
- 1 huevo
- ½ taza de harina integral
- ½ taza de queso rallado (parmesano o similar)
- ½ cdita. de nuez moscada
- Sal y pimienta a gusto
La preparación comienza con un atado de espinacas, que deben cocinarse en una olla sin agua durante unos minutos para que conserven su color y nutrientes. Una vez escurridas y picadas, se integran a una mezcla de ricota, huevo, queso rallado, sal, pimienta y un toque de nuez moscada. Luego se incorpora la harina integral, que aporta mayor contenido de fibra y una textura rústica característica.
Con las manos apenas enharinadas, se forman pequeñas porciones irregulares, ya que el propio nombre “malfatti” —que en italiano significa “mal hechos”— alude a su forma desprolija. La cocción es rápida: apenas un minuto y medio en agua hirviendo con sal, hasta que las piezas flotan en la superficie.
Esta propuesta con harina integral es una alternativa ideal para incorporar vegetales y proteínas, manteniendo la esencia de un plato tradicional de la cocina italiana que se adapta a los nuevos hábitos alimenticios.
Con qué salsas se pueden acompañar los malfatis de espinaca
- Clásicas y livianas
Salsa de tomate casera: con ajo, cebolla y albahaca fresca, es la opción más tradicional y ligera.
Fileto rápido: tomate triturado, un chorrito de aceite de oliva y un toque de orégano.
- Cremosas
Salsa blanca ligera: a base de leche y harina integral, con nuez moscada.
Salsa de queso suave: con queso rallado y un poco de crema o leche, ideal para gratinar.
- Frescas y diferentes
Salsa pesto: de albahaca, nueces (o almendras) y aceite de oliva. Combina muy bien con la espinaca.
Salsa de yogur y hierbas: más fresca y liviana, buena opción si buscás algo distinto.
