Cómo hacer malfatis de espinaca con harina integral: el paso a paso 

Los clásicos malfatis de origen italiano, suman una variante saludable que se puede preparar fácilmente en casa con harina integral, espinaca fresca y ricota. La receta rinde para dos porciones y promete un plato nutritivo, ideal para quienes buscan alternativas más livianas sin resignar sabor.

Cómo hacer malfatis de espinaca con harina integral

Ingredientes

350 g de ricota

1 atado de espinacas

1 huevo

½ taza de harina integral

½ taza de queso rallado (parmesano o similar)

½ cdita. de nuez moscada

Sal y pimienta a gusto

La preparación comienza con un atado de espinacas, que deben cocinarse en una olla sin agua durante unos minutos para que conserven su color y nutrientes. Una vez escurridas y picadas, se integran a una mezcla de ricota, huevo, queso rallado, sal, pimienta y un toque de nuez moscada. Luego se incorpora la harina integral, que aporta mayor contenido de fibra y una textura rústica característica.

Con las manos apenas enharinadas, se forman pequeñas porciones irregulares, ya que el propio nombre “malfatti” —que en italiano significa “mal hechos”— alude a su forma desprolija. La cocción es rápida: apenas un minuto y medio en agua hirviendo con sal, hasta que las piezas flotan en la superficie.

Esta propuesta con harina integral es una alternativa ideal para incorporar vegetales y proteínas, manteniendo la esencia de un plato tradicional de la cocina italiana que se adapta a los nuevos hábitos alimenticios.

Con qué salsas se pueden acompañar los malfatis de espinaca

Clásicas y livianas

Salsa de tomate casera: con ajo, cebolla y albahaca fresca, es la opción más tradicional y ligera.

Fileto rápido: tomate triturado, un chorrito de aceite de oliva y un toque de orégano.

Cremosas

Salsa blanca ligera: a base de leche y harina integral, con nuez moscada.

Salsa de queso suave: con queso rallado y un poco de crema o leche, ideal para gratinar.

Frescas y diferentes

Salsa pesto: de albahaca, nueces (o almendras) y aceite de oliva. Combina muy bien con la espinaca.

Salsa de yogur y hierbas: más fresca y liviana, buena opción si buscás algo distinto.