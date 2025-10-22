Cada vez son más las personas que buscan alternativas a los alimentos de origen animal, y la mayonesa vegana se consolidaron como una opción ideal. Esta emulsión vegetal se prepara de forma sencilla, en solo 10 minutos, y combina una textura cremosa con un sabor delicioso, perfecta para ensaladas, sandwiches o como base para salsas y dips.

La mayonesa tradicional se elabora con huevo y aceite, pero su versión vegana sustituye estos ingredientes por opciones vegetales, logrando un resultado similar en consistencia y sabor. Además, al prepararla en casa se evitan conservantes y se puede ajustar al gusto personal, agregando desde ajo para un toque más intenso, hasta hierbas frescas o especias. Se trata de un básico versátil en la cocina vegana y saludable.

Cómo hacer mayonesa saludable con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Ingredientes para la mayonesa vegana:

100 ml de leche de soja natural (sin azúcar ni saborizantes)

200 ml de aceite suave (girasol, oliva suave o mezcla)

1 cucharadita de mostaza (opcional, para sabor y estabilidad)

1 cucharada de vinagre de manzana o zumo de limón

Sal al gusto

Pimienta blanca o negra molida (opcional)

Paso a paso para preparar la mayonesa vegana:

En un vaso alto para batidora, añade la leche de soja, la mostaza, la sal y el vinagre o zumo de limón.

Comienza a batir con una batidora eléctrica a velocidad baja.

Sin dejar de batir, incorpora el aceite poco a poco en forma de hilo fino para lograr la emulsión perfecta.

Continúa batiendo hasta que la mezcla espese y tenga una textura cremosa, similar a la mayonesa tradicional.

Prueba y ajusta la sal o el ácido según tu gusto. Añade pimienta si deseas un toque especial.

Guarda la mayonesa en un frasco hermético en la heladera.

Tiempo de preparación:

El proceso es rápido: aproximadamente 5 minutos para medir y mezclar los ingredientes y otros 5 minutos para batir hasta lograr la consistencia ideal.

Esta mayonesa vegana no solo es deliciosa y saludable, sino también versátil. Se puede usar para ensaladas, bocadillos o como base para otras salsas y dips. Prepararla en casa garantiza frescura y un sabor natural, convirtiéndose en una excelente alternativa a la versión tradicional.