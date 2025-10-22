ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo hacer mayonesa saludable con cuatro ingredientes y en 10 minutos 

Lográ distinguirte con una mayonesa cremosa y deliciosa en solo 10 minutos, con cuatro ingredientes y totalmente saludable. 

Cada vez son más las personas que buscan alternativas a los alimentos de origen animal, y la mayonesa vegana se consolidaron como una opción ideal. Esta emulsión vegetal se prepara de forma sencilla, en solo 10 minutos, y combina una textura cremosa con un sabor delicioso, perfecta para ensaladas, sandwiches o como base para salsas y dips. 

La mayonesa tradicional se elabora con huevo y aceite, pero su versión vegana sustituye estos ingredientes por opciones vegetales, logrando un resultado similar en consistencia y sabor. Además, al prepararla en casa se evitan conservantes y se puede ajustar al gusto personal, agregando desde ajo para un toque más intenso, hasta hierbas frescas o especias. Se trata de un básico versátil en la cocina vegana y saludable. 

Ingredientes para la mayonesa vegana: 

  • 100 ml de leche de soja natural (sin azúcar ni saborizantes) 
  • 200 ml de aceite suave (girasol, oliva suave o mezcla) 
  • 1 cucharadita de mostaza (opcional, para sabor y estabilidad) 
  • 1 cucharada de vinagre de manzana o zumo de limón 
  • Sal al gusto 
  • Pimienta blanca o negra molida (opcional) 

Paso a paso para preparar la mayonesa vegana:

  • En un vaso alto para batidora, añade la leche de soja, la mostaza, la sal y el vinagre o zumo de limón. 
  • Comienza a batir con una batidora eléctrica a velocidad baja. 
  • Sin dejar de batir, incorpora el aceite poco a poco en forma de hilo fino para lograr la emulsión perfecta. 
  • Continúa batiendo hasta que la mezcla espese y tenga una textura cremosa, similar a la mayonesa tradicional. 
  • Prueba y ajusta la sal o el ácido según tu gusto. Añade pimienta si deseas un toque especial. 
  • Guarda la mayonesa en un frasco hermético en la heladera. 

Tiempo de preparación:

  • El proceso es rápido: aproximadamente 5 minutos para medir y mezclar los ingredientes y otros 5 minutos para batir hasta lograr la consistencia ideal. 

Esta mayonesa vegana no solo es deliciosa y saludable, sino también versátil. Se puede usar para ensaladas, bocadillos o como base para otras salsas y dips. Prepararla en casa garantiza frescura y un sabor natural, convirtiéndose en una excelente alternativa a la versión tradicional. 


Temas

Alimentación saludable

Cómo hacer

vegano

