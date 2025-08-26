El pan árabe es un plato típico de la cocina árabe, pero acabó por extenderse a otras partes del mundo. También conocido como pan de pita, tiene un formato redondo y una textura muy blanda, con algunas particularidades en cuanto a su sabor: cuenta con un toque suave y ligeramente dulce. Por supuesto, el principal secreto a la hora de la elaboración está vinculada a la temperatura del horno.

Cómo hacer pan árabe casero para los mejores tostados: el secreto para el horno

La clave radica en el golpe de calor rápido que experimenta, lo que hace que se infle y se termine formando el famoso bolsillo. Hace más de 4.000 años, en la región identificada como Creciente Fértil -contempla Irak, Siria, Palestina y Egipto-, ya se llevaban a cabo preparaciones similares con harina y agua cocidos sobre piedras calientes.

Gracias a las rutas comerciales y a la expansión territorial, más allá de las conquistas, pasó a formar parte de las dietas de los ciudadanos de prácticamente toda la región, Turquía, Grecia y algunos sectores del Mediterráneo. Rápidamente, se convirtió en una opción destacada a raíz de que es sencillo conseguir los ingredientes, es versátil, posee una vida útil larga y requiere de apenas unos pocos minutos.

El auge de la comida saludable y vegetariana, durante la década pasada, lo volvió una buena opción y lo revalorizó: es fácil encontrarlo en supermercados y panaderías, que lo venden con la característica de que es bajo en grasas. Aquellas ciudades latinoamericanas con comunidades árabes grandes, como Buenos Aires, San Pablo, Santiago de Chile, Ciudad de México y Barranquilla, empezaron a tenerlo cada vez más presente.

El influencer Fede Salari, a través de su cuenta oficial de Instagram @fredococina, publicó la receta del pan y obtuvo comentarios más que positivos. Por lo pronto, hubo muchos internautas que resaltaron la facilidad del paso a paso e indicaron que pudieron replicarlo sin inconvenientes. Si bien el posteo se efectuó en la plataforma hace ya tres meses, cosechó más de 73.000 likes.

Los ingredientes para hacer siete panes árabes

500 gramos de harina 000

20 gramos de levadura fresca o 10 gramos de seca

10 gramos de sal

300 mililitros de agua tibia

1 cucharadita de aceite

1 cucharadita de azúcar

Paso a paso para hacer pan árabe

En primera instancia, el creador de contenido advirtió que es necesario:

Precalentar el horno durante unos cinco o seis minutos, a temperatura alta.

Para comenzar con la preparación, hay que colocar harina en un bowl y hacerle un hueco en el medio, donde le añadiremos levadura seca, aceite, azúcar y un poco de agua tibia.

Dejar que espume, para luego espolvorearle sal a los bordes e integrar la mezcla con una cuchara.

Por supuesto, se debe empezar a amasar hasta que quede con una consistencia bien lisa. Una vez seguido ese paso:

Se tiene que tapar y dejar descansar alrededor de 10 minutos: superado ese tiempo, lo mejor es dividir la masa en siete bollitos, el equivalente a la cantidad de pan que vamos a cocinar.

Es ideal que los moldeemos con una forma circular y tapar por otros 10 minutos más.

Posteriormente, hay que estirarlas con un palote y llevarlas a medio centímetro, para luego situarlas en una fuente para horno.