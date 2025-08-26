El sándwich proteico que arrasa entre quienes arrancan el gimnasio: fácil, rápido y con solo 5 ingredientes
La receta se prepara en pocos minutos y es ideal para sumar energía, como también para favorecer el cambio físico.
Para quienes recién comienzan en el gimnasio y buscan acompañar el entrenamiento con recetas prácticas y saludables, una opción rápida se volvió tendencia: el sándwich proteico de cinco ingredientes, que combina simplicidad con un alto aporte de proteínas.
Cómo hacer un sándwich proteico con 5 productos: simple y rápido
La preparación consiste en mezclar una lata de atún con dos cucharadas de yogur griego y un huevo cocido picado. A la mezcla se le agrega un toque de sal y pimienta, más un poco de lechuga y zanahoria rallada para aportar frescura y textura.
Una vez integrados todos los ingredientes, la pasta se coloca entre dos panes bien tostados. El resultado es un sándwich cremoso, sabroso y con una dosis extra de proteínas que ayuda a complementar la dieta de quienes buscan ganar masa muscular.
En apenas unos minutos, esta receta se convierte en una alternativa práctica para cualquier momento del día, sin necesidad de técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir.
Cómo hacer este pan lactal sin gluten ni harina: la receta
Ingredientes:
- Un chorrito de aceite neutro o de oliva
- 4 huevos grandes
- 200 gramos de fécula (puede ser maicena o mandioca)
- 1 yogur natural o 150 ml de leche
- 1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten
- 1 pizca de sal
- Semillas (chía, lino o sésamo) opcionales para sumar textura
Paso a paso de la receta del pan lactal sin gluten
- Batí los huevos en un bowl hasta que espumen.
- Agregá el yogur (o leche) y mezclá bien.
- Sumá la fécula, el polvo de hornear y la sal. Integrá hasta lograr una mezcla homogénea.
- Volcá la preparación en un molde aceitado o forrado con papel manteca.
- Si querés, espolvoreá semillas por arriba para darle un toque artesanal.
- Llevá a horno medio (180 °C) por 35 a 40 minutos, hasta que esté dorado por fuera y firme al tacto.
El pan queda con un sabor suave, ideal para sándwiches, tostadas o para acompañar con quesos y dulces. Al no tener gluten ni harina tradicional, es más liviano y fácil de digerir. Además, se conserva bien en la heladera por varios días y podés tostarlo para potenciar aún más su textura.
