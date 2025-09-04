Cómo hacer pan de banana y naranja, ideal para una merienda saludable

El pan de banana y naranja es una de esas recetas que combinan sabor, frescura y practicidad. Con ingredientes simples y un procedimiento sencillo, se puede preparar en casa un pan casero ideal para las meriendas o desayunos.

Su mezcla de banana y jugo de naranja le da un toque frutal y aromático que lo diferencia de los panes tradicionales. Además, es una alternativa perfecta para aprovechar esas bananas maduras que ya no son tan ricas para comer solas.

Los ingredientes para el pan de banana y naranja saludable

Lo mejor del pan de banana y naranja saludable es que no se necesita ser un experto en panadería porque, siguiendo algunos pasos básicos de amasado y levado, se obtendrá un pan esponjoso, húmedo y sabroso. Es ideal para compartir con la familia o amigos y los ingredientes son:

Harina de trigo: 500 g

de trigo: 500 g Sal: 1 cucharada

1 cucharada Levadura seca: 1 cucharada

seca: 1 cucharada Manteca: 3 cucharadas

3 cucharadas Bananas: 2

2 Miel: 3 cucharadas

3 cucharadas Suero de leche: 200 ml

200 ml Aceite vegetal: cantidad necesaria para untar leche y glasear. Es opcional.



El paso a paso para preparar el pan de banana y naranja saludable

Animarse a probar esta receta de pan de banana y naranja es una buena decisión para crear los propios alimentos y, convertir las meriendas en un momento especial. Para hacerlo más especial, se puede acompañar con queso, crema, miel y frutos secos. Cada uno con su sabor le aportará un toque personal que no se encontrará en ninguna panadería. Este es el paso a paso:

Poner la harina en un bol, la sal y la levadura.

en un bol, la sal y la levadura. Añadir la manteca

Mezclar con los dedos.

con los dedos. Agregar la banana triturada y la miel.

triturada y la miel. Hacer un hueco en el centro y sumar el jugo de naranja con el suero de leche, de a poco, para obtener una masa de consistencia suave.

en el centro y sumar el jugo de naranja con el suero de leche, de a poco, para obtener una masa de consistencia suave. Apoya la masa en una superficie enharinada y amasar 10 minutos hasta lograr suavidad y elasticidad. En caso de que quede muy pegajosa, completar con un poco más de harina.

y amasar 10 minutos hasta lograr suavidad y elasticidad. En caso de que quede muy pegajosa, completar con un poco más de harina. Luego pasarla a otro recipiente , previamente engrasado con aceite y cubrir con film transparente para dejarla fermentar en un lugar cálido durante 1 hora, hasta que se duplique su tamaño.

, previamente engrasado con aceite y cubrir con film transparente para dejarla fermentar en un lugar cálido durante 1 hora, hasta que se duplique su tamaño. Engrasar con aceite un molde para pan de 900 g de capacidad.

para pan de 900 g de capacidad. Amasar 1 minuto la masa sobre una superficie ligeramente enharinada, hasta que adquiera una consistencia suave.

sobre una superficie ligeramente enharinada, hasta que adquiera una consistencia suave. Darle forma a la masa para que tenga la misma longitud del molde y 3 veces su anchura.

para que tenga la misma longitud del molde y 3 veces su anchura. Doblar la masa en tres partes a lo largo e introducirla en el molde con el lado de la junta hacia abajo.

a lo largo e introducirla en el molde con el lado de la junta hacia abajo. Cubrirla y dejarla reposar en un lugar cálido por 30 minutos, hasta que llegue a la altura del molde.

en un lugar cálido por 30 minutos, hasta que llegue a la altura del molde. Pincelar el pan con leche y llevarlo al horno a 220°c por 30 minutos, hasta que esté firme y dorado.

y llevarlo al horno a 220°c por 30 minutos, hasta que esté firme y dorado. Para verificar que esté cocido , darle un golpe en la base del molde, donde tiene que sonar a hueco.

, darle un golpe en la base del molde, donde tiene que sonar a hueco. Dejarlo enfriar y luego servir.

NA