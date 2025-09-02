Los 5 desayunos favoritos del cerebro, según una nutricionista de Harvard

El desayuno es una de las comidas más importantes del día, por eso se recomienda no saltearlo y hacer una correcta selección de los alimentos que proporcionen al cerebro su primera fuente de energía cada mañana, tras el ayuno que se realizó durante la noche y las horas de sueño. Alimentar el cerebro es clave para la concentración y un funcionamiento cognitivo óptimo durante todo el día.

Se suele asociar el desayuno con café con medialunas, cereales con leche o una rica porción de torta, sin embargo, son las combiniaciones menos recomendadas ante nuevos estudios científicos.

Los cinco desayunos ideales para el cerebro, según una experta nutricionista de Harvard

Avena integral con fruta y frutos secos (como nueces o almendras)

La avena cocida (tipo steel-cut o rolled oats) combinada con frutas y nueces aporta carbohidratos de liberación lenta, fibra, antioxidantes y grasas insaturadas, ayudando a mantener la energía y apoyar la función cognitiva.

Yogur natural (preferentemente griego) con frutas y semillas o nueces

Este desayuno combina proteínas, probióticos beneficiosos para el intestino, antioxidantes y grasas saludables, lo que favorece la digestión, la saciedad y el soporte cerebral.

Tostadas integrales con aguacate o mantequilla de frutos secos

Utilizar pan integral y cubrirlo con aguacate (fuente de grasas monoinsaturadas y fibra) o mantequilla de maní/almendras (proteínas, grasas saludables) proporciona energía sostenida y nutrientes esenciales para la salud del cerebro.

Huevos (preferentemente acompañado de verduras)

Los huevos son ricos en colina, nutriente clave para la memoria, y al combinarlos con verduras, se suman antioxidantes, fibra y vitaminas. Esta combinación beneficia tanto al corazón como al cerebro.

Frutas del bosque (berries) y nueces (como nueces de nogal o almendras)

Las berries —por ejemplo, frambuesas o arándanos— contienen flavonoides que se han relacionado con un retraso significativo en el deterioro de la memoria. Las nueces, a su vez, aportan omega-3 (ALA), proteína y antioxidantes, favoreciendo la función cognitiva.

¿Por qué no desayunar un café con leche y medialunas?

“Esos productos suelen estar cargados de azúcares y carbohidratos simples que provocan un pico inicial de azúcar en la sangre seguido de una caída. También contribuyen a la neuroinflamación (inflamación alrededor del cerebro) que se asocia con la confusión mental y la falta de concentración”, expresó la doctora Uma Naidoo, directora de Psiquiatría Nutricional, Estilo de Vida y Metabólica del Hospital General de Massachusetts, perteneciente a la Universidad de Harvard.

La mala comida provoca mal rendimiento: cansancio, mal humor, agresividad, tristeza, cambios emocionales. El exceso de azúcares, sal, grasas malas, en suma, la comida tóxica, nos lleva a la enfermedad.