El músico y líder de Massacre, Walas, debutó en MasterChef Celebrity con un plato tan original como inesperado: una quiche con ananá, una preparación que mezcla lo salado con lo dulce y sorprendió al jurado por su audacia.

El cantante reemplazó a Pablo Lescano y en su debut subió al balcón. A continuación, te contamos cómo preparar esta versión tropical del clásico francés que cautivó al jurado del programa.

Cómo hacer quiche con ananá, el plato debut de Walas en MasterChef Celebrity

Ingredientes (para 4 porciones)

1 masa brisée o sablée (puede ser casera o comprada)

1 taza de ananá fresca en cubos pequeños

1 cebolla mediana picada

1 cucharada de manteca

3 huevos

150 cc de crema de leche

100 g de queso rallado (gruyere, fontina o el que prefieras)

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada (opcional)

Hojas frescas de albahaca o rúcula para decorar

Preparación paso a paso