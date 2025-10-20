Cómo hacer quiche con ananá, el plato debut de Walas en MasterChef Celebrity
En su primera aparición, el líder de Massacre sorprendió al jurado con un clásico plato francés.
El músico y líder de Massacre, Walas, debutó en MasterChef Celebrity con un plato tan original como inesperado: una quiche con ananá, una preparación que mezcla lo salado con lo dulce y sorprendió al jurado por su audacia.
El cantante reemplazó a Pablo Lescano y en su debut subió al balcón. A continuación, te contamos cómo preparar esta versión tropical del clásico francés que cautivó al jurado del programa.
Ingredientes (para 4 porciones)
- 1 masa brisée o sablée (puede ser casera o comprada)
- 1 taza de ananá fresca en cubos pequeños
- 1 cebolla mediana picada
- 1 cucharada de manteca
- 3 huevos
- 150 cc de crema de leche
- 100 g de queso rallado (gruyere, fontina o el que prefieras)
- Sal y pimienta a gusto
- Nuez moscada (opcional)
- Hojas frescas de albahaca o rúcula para decorar
Preparación paso a paso
- Preparar la masa base:
Si usás masa comprada, forrá con ella un molde para tarta. Pinchala con un tenedor y llevála al horno 10 minutos a 180°C para que quede precocida.
- Saltear la cebolla:
En una sartén, derretí la manteca y salteá la cebolla hasta que esté transparente. Agregá los cubos de ananá y cociná por unos minutos más, hasta que la fruta se dore ligeramente.
- Preparar el relleno:
En un bowl, batí los huevos con la crema de leche, el queso rallado, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Incorporá la mezcla de cebolla y ananá.
- Armar la quiche:
Volcá el relleno sobre la masa precocida y nivelá la superficie.
- Hornear:
Llevá al horno precalentado a 180°C durante 30 a 35 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y el relleno firme.
- Servir:
Dejá entibiar unos minutos antes de cortar. Podés decorar con hojas frescas de albahaca o rúcula para darle un toque de color y frescura.
