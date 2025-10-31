Marley debutó en MasterChef Celebrity y dejó cientos de memes en redes sociales

Alejandro “Marley” Wiebe debutó este jueves en las cocinas de MasterChef Celebrity como el reemplazo de Maxi López, buscando cuidar su lugar en la competencia, mientras que el futbolista se encontraba de viaje en Suiza, acompañando a su pareja.

Marley debutó en MasterChef Celebrity en lugar de Maxi López y sorprendió al jurado con su plato

Wanda Nara presentó al conductor en su nuevo rol como participante de un reality, algo que nunca había sucedido hasta el momento. A la hora de consultarle la razón de por qué Maxi lo eligió a él cómo su reemplazo, Marley respondió con humor, generando la risa de los presentes: “Somos muy parecidos”.

“En una época nos decían que teníamos un look muy parecido, también me dicen que soy muy parecido a tu papá”, le explicó a la conductora. “Y si, si no tenía que venir un familiar”, sumó ella.

En chiste, reconoció que se “parece a toda la gente que la rodea”.

En su confesional, amenazó al jurado conformado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui con revelar cosas sobre ellos, ya que mantienen una amistad fuera del set.

“Tengo un video de Betular cantando Ariana Grande hace muchos años. Me llega a echar y va el video”, disparó.

En su plato debut, Marley presentó un “frog fusion”, unas croquetas de lenteja coral con espinaca y rana a la plancha.

Para sorpresa de algunos, el plato gustó al jurado y la única crítica que recibió fue al dip que eligió para acompañar el plato.

Una vez probados todos los platos, el jurado decidió que Marley subiera al balcón como uno de los mejores platos de la noche.

Los memes que dejaron la participación de Marley en MasterChef Celebrity

Las redes sociales estallaron ante el debut del conductor en el programa de cocina, quienes expresaron su gusto por verlo probando algo nuevo reflejado en los cientos de memes que circularon en X.