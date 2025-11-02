MasterChef Celebrity: A qué hora lo dan y qué pasará con el reality este domingo 

MasterChef Celebrity suele tener gala de eliminación los domingos, sin embargo, Telefe viene reprogramando las jornadas debido a la programación que adoptó con eventos deportivos. Es así que el pasado martes, en una gala de eliminación picante, Estaban Mirol se convirtió en el segundo concursante en abandonar el reality culinario tras no convencer al jurado con su plato agridulce.

El desafío de la segunda gala de eliminación fue de cocina agridulce. El jurado les pidió a los participantes un plato que otorgue esas sensaciones a modo de eufemismo por lo que ellos podían sentir teniendo que luchar por mantener su lugar en la competencia al mismo tiempo en el que otros compañeros están cómodos en el balcón.

«Gracias por haberme invitado a MasterChef. Y bueno, las cosas salieron mal pero acepto la decisión. Yo recibí siempre todos los mensajes de ustedes, y eso es algo que me interesa dejarlo en claro porque si no pareciera que no lo tomé en serio y yo me tomé esta competencia muy enserio», comunicó Mirol

El concursante eligió cerdo con puré, pero su preparación no cumplió con las expectativas y por eso tuvo que dejar el certamen, lo que generó una gran tristeza en el público.

Ahora, aquellos que siguen en carrera deberán enfrentarse a un nuevo desafío e intentar subir al balcón, para no tener el delantal gris y quedar con un pie afuera.

Qué pasará hoy en MasterChef Celebrity

Este domingo participarán 11 celebridades que intentarán subir al balcón para salvarse de la gala de eliminación que, siguiendo el calendario, será el próximo martes 4 de noviembre.

A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity

La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este domingo, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.