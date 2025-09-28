Cómo hacer torta nube de limón sin azúcar y sin harina: esponjosa, liviana y deliciosa 

La torta nube de limón es perfecta para sacarse las ganas de algo dulce sin culpas: es sin azúcar, sin gluten, baja en calorías y alta en proteínas. Prepararla es fácil y tiene una suavidad absoluta: una verdadera delicia para cualquier momento del día.

Cómo hacer torta nube de limón sin azúcar y sin harina

Ingredientes:

3 huevos

6 cucharadas soperas de eritritol (podés usar el endulzante que prefieras, si es azúcar serían 4 cdas soperas y media)

Ralladura de 1 limón y jugo de 1/2 limón

250 g de yogur griego

1 pizca de esencia de vainilla

30 g de maicena

Preparación paso a paso:

Paso 1: Separá las claras de las yemas.

Paso 2: Mezclá las yemas con la mitad del endulzante, la esencia de vainilla, la ralladura de limón, la maicena y el yogur griego hasta lograr una mezcla homogénea.

Paso 3: Batí las claras con el jugo de medio limón y el endulzante restante hasta punto nieve.

Paso 4: Incorporá las claras batidas a la mezcla de yemas en tres partes, haciendo movimientos envolventes para no perder el aire de las claras.

Paso 5: Colocá la preparación en un molde desmontable de 15×7 cm, previamente forrado con papel manteca.

Paso 6: Cociná en horno precalentado a 150 °C durante 1 hora. Pasado este tiempo, dejá la torta dentro del horno apagado 10 minutos más para que termine de asentarse.

Paso 7: Dejá enfriar a temperatura ambiente y luego llevá a la heladera al menos 4-5 horas antes de servir.

Tips y variaciones para potenciar la receta de torta nube de limón

Podés cambiar el endulzante por el que prefieras, como azúcar mascabo o stevia, ajustando la cantidad al gusto.

Para un toque extra, agregá semillas de amapola a la mezcla de yemas y yogur.

Servila acompañada de frutas frescas como frutillas o arándanos para potenciar el sabor cítrico y sumar nutrientes.