Cómo hacer torta nube de limón sin azúcar y sin harina: esponjosa, liviana y deliciosa
Se trata de una torta nube de limón sin azúcar, sin harina y alta en proteínas. Perfecta para merendar o disfrutar como postre.
La torta nube de limón es perfecta para sacarse las ganas de algo dulce sin culpas: es sin azúcar, sin gluten, baja en calorías y alta en proteínas. Prepararla es fácil y tiene una suavidad absoluta: una verdadera delicia para cualquier momento del día.
Cómo hacer torta nube de limón sin azúcar y sin harina
Ingredientes:
- 3 huevos
- 6 cucharadas soperas de eritritol (podés usar el endulzante que prefieras, si es azúcar serían 4 cdas soperas y media)
- Ralladura de 1 limón y jugo de 1/2 limón
- 250 g de yogur griego
- 1 pizca de esencia de vainilla
- 30 g de maicena
Preparación paso a paso:
- Paso 1: Separá las claras de las yemas.
- Paso 2: Mezclá las yemas con la mitad del endulzante, la esencia de vainilla, la ralladura de limón, la maicena y el yogur griego hasta lograr una mezcla homogénea.
- Paso 3: Batí las claras con el jugo de medio limón y el endulzante restante hasta punto nieve.
- Paso 4: Incorporá las claras batidas a la mezcla de yemas en tres partes, haciendo movimientos envolventes para no perder el aire de las claras.
- Paso 5: Colocá la preparación en un molde desmontable de 15×7 cm, previamente forrado con papel manteca.
- Paso 6: Cociná en horno precalentado a 150 °C durante 1 hora. Pasado este tiempo, dejá la torta dentro del horno apagado 10 minutos más para que termine de asentarse.
- Paso 7: Dejá enfriar a temperatura ambiente y luego llevá a la heladera al menos 4-5 horas antes de servir.
Lee También
Fajitas de pollo, una opción rápida y deliciosa
Tips y variaciones para potenciar la receta de torta nube de limón
- Podés cambiar el endulzante por el que prefieras, como azúcar mascabo o stevia, ajustando la cantidad al gusto.
- Para un toque extra, agregá semillas de amapola a la mezcla de yemas y yogur.
- Servila acompañada de frutas frescas como frutillas o arándanos para potenciar el sabor cítrico y sumar nutrientes.
- Si querés una versión aún más liviana, podés reemplazar el yogur griego por yogur descremado sin azúcar.
Comentarios