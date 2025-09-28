ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Cómo hacer torta nube de limón sin azúcar y sin harina: esponjosa, liviana y deliciosa 

Se trata de una torta nube de limón sin azúcar, sin harina y alta en proteínas. Perfecta para merendar o disfrutar como postre. 

Redacción

Por Redacción

Torta nube de limón sin azucar.

Torta nube de limón sin azucar.

La torta nube de limón es perfecta para sacarse las ganas de algo dulce sin culpas: es sin azúcar, sin gluten, baja en calorías y alta en proteínasPrepararla es fácil y tiene una suavidad absoluta: una verdadera delicia para cualquier momento del día.

Cómo hacer torta nube de limón sin azúcar y sin harina

Ingredientes: 

  • 3 huevos 
  • 6 cucharadas soperas de eritritol (podés usar el endulzante que prefieras, si es azúcar serían 4 cdas soperas y media) 
  • Ralladura de 1 limón y jugo de 1/2 limón 
  • 250 g de yogur griego 
  • 1 pizca de esencia de vainilla 
  • 30 g de maicena 

Preparación paso a paso:

  • Paso 1: Separá las claras de las yemas. 
  • Paso 2: Mezclá las yemas con la mitad del endulzante, la esencia de vainilla, la ralladura de limón, la maicena y el yogur griego hasta lograr una mezcla homogénea. 
  • Paso 3: Batí las claras con el jugo de medio limón y el endulzante restante hasta punto nieve. 
  • Paso 4: Incorporá las claras batidas a la mezcla de yemas en tres partes, haciendo movimientos envolventes para no perder el aire de las claras. 
  • Paso 5: Colocá la preparación en un molde desmontable de 15×7 cm, previamente forrado con papel manteca. 
  • Paso 6: Cociná en horno precalentado a 150 °C durante 1 hora. Pasado este tiempo, dejá la torta dentro del horno apagado 10 minutos más para que termine de asentarse. 
  • Paso 7: Dejá enfriar a temperatura ambiente y luego llevá a la heladera al menos 4-5 horas antes de servir. 

Tips y variaciones para potenciar la receta de torta nube de limón

  • Podés cambiar el endulzante por el que prefieras, como azúcar mascabo o stevia, ajustando la cantidad al gusto. 
  • Para un toque extra, agregá semillas de amapola a la mezcla de yemas y yogur. 
  • Servila acompañada de frutas frescas como frutillas o arándanos para potenciar el sabor cítrico y sumar nutrientes. 
  • Si querés una versión aún más liviana, podés reemplazar el yogur griego por yogur descremado sin azúcar. 

Temas

Cómo hacer

Limón

Torta matera

La torta nube de limón es perfecta para sacarse las ganas de algo dulce sin culpas: es sin azúcar, sin gluten, baja en calorías y alta en proteínasPrepararla es fácil y tiene una suavidad absoluta: una verdadera delicia para cualquier momento del día.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios