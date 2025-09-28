SUSCRIBITE
10 min cronometro
Yo Como

Pepitas de chocolate: receta fácil y saludable para sorprender en la merienda

Si tenés ganas de comer algo saludable y delicioso, esta propuesta es para vos: unas pepitas de chocolate fáciles de hacer y que se deshacen en la boca. Paso a paso, te compartimos esta receta simple.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
10 min cronometro
Yo Como

Pepitas de chocolate: receta fácil y saludable para sorprender en la merienda

Si tenés ganas de comer algo saludable y delicioso, esta propuesta es para vos: unas pepitas de chocolate fáciles de hacer y que se deshacen en la boca. Paso a paso, te compartimos esta receta simple.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

Banana madura: 1 unidad

Semillas de sésamo molidas: ½ taza

Coco rallado: ¼ de taza

Chocolate amargo: 50 gramos

Mantequilla de maní: 1 cucharada

Receta fácil: La versión más rápida y saludable de las clásicas pepitas de chocolate que podés hacer hoy para la merienda. ¿Buscás un plan delicioso para la tarde? Te mostramos el paso a paso de estas pepitas caseras que son súper fáciles de preparar, ideales para compartir o acompañar el café.

Animate a cocinar esta opción nutritiva, ideal para chicos y grandes. Repasá la receta simple y económica y prepará estas pepitas de chocolate solo en minutos.

Paso a paso: la receta simple para preparar las pepitas saludables de chocolate

Para hacer estas pepitas saludables de chocolate, esta es la receta fácil paso a paso:

Paso 1.

  • Pisá bien la banana madura, en un recipiente.

Paso 2.

  • Procesá y molé las semillas de sésamo hasta obtener una textura fina.
  • Ahora, mezclá la banana con las semillas molidas y el coco rallado.

Paso 3.

  • La mezcla debe reposar unos minutos para que esta tome consistencia.
  • Con la preparación, formamos las galletitas con un hueco en el centro.

Paso 4.

  • Llevá las pepitas vacías al horno a 180 grados por unos 10 minutos, hasta que estas se doren.
  • Retirá las galletitas del horno y dejalas enfriar.

Paso 5.

  • Derretí el chocolate amargo con la mantequilla de maní.
  • Rellená cada pepita con la mezcla y volvé a enfriarlas.

¡Listas para disfrutar esta misma tarde!


Temas

Cómo hacer

Recetas
Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios

Receta fácil: La versión más rápida y saludable de las clásicas pepitas de chocolate que podés hacer hoy para la merienda. ¿Buscás un plan delicioso para la tarde? Te mostramos el paso a paso de estas pepitas caseras que son súper fáciles de preparar, ideales para compartir o acompañar el café.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias