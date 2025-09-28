Pepitas de chocolate: receta fácil y saludable para sorprender en la merienda
Si tenés ganas de comer algo saludable y delicioso, esta propuesta es para vos: unas pepitas de chocolate fáciles de hacer y que se deshacen en la boca. Paso a paso, te compartimos esta receta simple.
Lista de Ingredientes
Banana madura: 1 unidad
Semillas de sésamo molidas: ½ taza
Coco rallado: ¼ de taza
Chocolate amargo: 50 gramos
Mantequilla de maní: 1 cucharada
Receta fácil: La versión más rápida y saludable de las clásicas pepitas de chocolate que podés hacer hoy para la merienda. ¿Buscás un plan delicioso para la tarde? Te mostramos el paso a paso de estas pepitas caseras que son súper fáciles de preparar, ideales para compartir o acompañar el café.
Animate a cocinar esta opción nutritiva, ideal para chicos y grandes. Repasá la receta simple y económica y prepará estas pepitas de chocolate solo en minutos.
Paso a paso: la receta simple para preparar las pepitas saludables de chocolate
Para hacer estas pepitas saludables de chocolate, esta es la receta fácil paso a paso:
Paso 1.
- Pisá bien la banana madura, en un recipiente.
Paso 2.
- Procesá y molé las semillas de sésamo hasta obtener una textura fina.
- Ahora, mezclá la banana con las semillas molidas y el coco rallado.
Paso 3.
- La mezcla debe reposar unos minutos para que esta tome consistencia.
- Con la preparación, formamos las galletitas con un hueco en el centro.
Paso 4.
- Llevá las pepitas vacías al horno a 180 grados por unos 10 minutos, hasta que estas se doren.
- Retirá las galletitas del horno y dejalas enfriar.
Paso 5.
- Derretí el chocolate amargo con la mantequilla de maní.
- Rellená cada pepita con la mezcla y volvé a enfriarlas.
¡Listas para disfrutar esta misma tarde!
