Pepitas de chocolate: receta fácil y saludable para sorprender en la merienda

Lista de Ingredientes Banana madura: 1 unidad Semillas de sésamo molidas: ½ taza Coco rallado: ¼ de taza Chocolate amargo: 50 gramos Mantequilla de maní: 1 cucharada

Receta fácil: La versión más rápida y saludable de las clásicas pepitas de chocolate que podés hacer hoy para la merienda. ¿Buscás un plan delicioso para la tarde? Te mostramos el paso a paso de estas pepitas caseras que son súper fáciles de preparar, ideales para compartir o acompañar el café.

Animate a cocinar esta opción nutritiva, ideal para chicos y grandes. Repasá la receta simple y económica y prepará estas pepitas de chocolate solo en minutos.

Paso a paso: la receta simple para preparar las pepitas saludables de chocolate

Para hacer estas pepitas saludables de chocolate, esta es la receta fácil paso a paso:

Paso 1.

Pisá bien la banana madura, en un recipiente.

Paso 2.

Procesá y molé las semillas de sésamo hasta obtener una textura fina.

Ahora, mezclá la banana con las semillas molidas y el coco rallado.

Paso 3.

La mezcla debe reposar unos minutos para que esta tome consistencia.

Con la preparación, formamos las galletitas con un hueco en el centro.

Paso 4.

Llevá las pepitas vacías al horno a 180 grados por unos 10 minutos, hasta que estas se doren.

Retirá las galletitas del horno y dejalas enfriar.

Paso 5.

Derretí el chocolate amargo con la mantequilla de maní.

Rellená cada pepita con la mezcla y volvé a enfriarlas.

¡Listas para disfrutar esta misma tarde!