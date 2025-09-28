¿Cuál es el nuevo trabajo de Víctor Díaz? El peón rual que fue echado de una estancia en Buenos Aires 

Víctor Díaz, el peón rural paraguayo que se volvió viral tras ser despedido de una estancia en San Vicente, Buenos Aires, finalmente encontró un nuevo empleo en el campo. Después de intentar con un emprendimiento de remeras y hasta lanzarse a la música con la canción “Sin Nervio”, ahora vuelve a sus raíces como trabajador rural.

Víctor Díaz contó cuál es su nuevo trabajo

El anuncio lo hizo a través de su cuenta de TikTok, donde compartió con sus más de un millón de seguidores la noticia y presentó a su nuevo jefe. “Gente, conseguí un trabajo acá en el campo. El patrón me dijo que venía a trabajar con las vacas y mirá lo que voy a cuidar: son ovejas”, contó con humor.

En el video también aparece su flamante empleador, quien se presentó ante los seguidores de Díaz y lanzó una broma: “Va a ser mi patrón. Si vas a trabajar conmigo, tenés que dejar tu teléfono y saber enlazar”, dijo entre risas.

Víctor Díaz volvió a pedir trabajo a un mes de ser echado de una estancia: “A los patrones del campo les digo”

“Hoy hace un mes que me quedé sin trabajar. Mi cuerpo no quiere vaguear, necesita trabajo”, expresó Víctor en un mensaje dirigido especialmente a los patrones rurales.

Así, a todos los patrones del campo les digo: si tienes un trabajito, dame. Yo no te voy a fallar. Diez años sufrí en el campo, me pagaban poco y me trataban mal, y al final yo soy el malo ahora”, se lamentó.

Sin recursos para mantenerse, Díaz reconoció: “No tengo cómo encontrar ahora. Así que si ves mi video, dame el trabajo y listo. Si vos tenés todo en regla, no te va a pasar nada. Tenés que tratar bien a los empleados, a los peones”, remarcó, apelando a que las condiciones laborales sean dignas.

Víctor Díaz, el peón rural echado de una estancia, lanzó su primera canción junto a Jorge Jeandet

El mes pasado presentó oficialmente su primera canción, titulada “Sin Nervio”, en colaboración con el productor y cantante de cumbia tropical Jorge Jeandet.

El tema relata la vida de un trabajador rural, inspirado en la historia real de Díaz, quien pasó más de 10 años trabajando en el campo hasta que fue despedido sin justificación en junio de 2025. A través de la letra, se describen las duras jornadas laborales, la relación con su patrón y la compañía inseparable de su perra Manchita.

Lejos de caer en la tristeza o el resentimiento, la canción transmite un mensaje de resiliencia, dignidad y esperanza: la fe, el respeto propio y el trabajo honesto como pilares fundamentales para enfrentar la adversidad. “Sin Nervio” también proyecta la ilusión de un futuro mejor, no solo para el protagonista, sino también para sus hijos.