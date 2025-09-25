Cómo plantar laurel en casa: la guía práctica para tener siempre hojas frescas

El laurel es una de las hierbas aromáticas más utilizadas en la cocina, especialmente en guisos, salsas y caldos. Tener una planta en casa no solo es práctico, sino también sencillo: es resistente, requiere pocos cuidados y se adapta tanto a maceta como a jardín.

Los principales beneficios del laurel

Mejora la digestión: estimula la producción de jugos gástricos. Alivia la pesadez estomacal, gases y cólicos.

Propiedades antiinflamatorias: sus compuestos ayudan a reducir inflamaciones leves. Se utiliza en infusiones para aliviar dolores musculares o articulares.

Rico en antioxidantes: contiene vitaminas A, C y E, que combaten los radicales libres. Favorece la salud de la piel y fortalece el sistema inmune.

Beneficios respiratorios: El vapor de hojas de laurel puede ayudar a descongestionar vías respiratorias. Útil en resfríos y bronquitis leves.

Regulación del azúcar en sangre: algunos estudios sugieren que el laurel puede contribuir a mejorar la sensibilidad a la insulina.

Propiedades relajantes: El aroma del laurel tiene un efecto calmante, ideal para reducir el estrés y mejorar el descanso.

Uso cosmético y capilar: Enjuagues de laurel fortalecen el cabello y pueden ayudar a controlar la caspa. Sus antioxidantes favorecen la salud de la piel.

Cómo plantar laurel: paso a paso

Elegir el lugar adecuado

El laurel necesita un espacio con buena iluminación, preferentemente sol directo o semisombra durante varias horas al día. Si se cultiva en interior, lo ideal es ubicar la maceta cerca de una ventana luminosa.

Preparar la tierra

Se desarrolla mejor en un suelo fértil y bien drenado. Para maceta, lo recomendable es una mezcla de tierra negra, compost y un poco de arena que evite el exceso de humedad.

Plantación

Podés plantar laurel a partir de un esqueje (una ramita de otra planta) o adquirir una plántula en vivero. Al trasplantarlo, asegurate de cubrir bien las raíces y compactar suavemente la tierra.

Riego

El laurel no demanda demasiada agua. Es suficiente con regar cuando la superficie del sustrato esté seca. El encharcamiento puede dañar las raíces, por lo que siempre conviene evitarlo.

Cuidados básicos

Realizar una poda ligera en primavera para darle forma y estimular el crecimiento.

Si está en maceta, trasplantar cada 2 o 3 años a un recipiente más grande.

En zonas con heladas, protegerlo en invierno cubriéndolo o trasladando la maceta al interior.

Cosecha

Las hojas se pueden cortar en cualquier momento del año. Las más sabrosas y aromáticas son las maduras. Para conservarlas, se recomienda secar las hojas en un lugar aireado y a la sombra.