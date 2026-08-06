Lali, Fito Páez, Dillom y otros artistas se sumaron a las protestas contra la Ley de Tierras

Destacadas personalidades de la cultura nacional se sumaron a los movimientos de organizaciones sociales que se manifestaron frente al Congreso y en distintos puntos del país en contra de la Ley de Propiedad Privada, más conocida como “Ley de Tierras”, en simultáneo al debate de la iniciativa en el Senado.

Fito Páez en Bariloche: se sumó a las protestas contra la Ley de Tierras

La movilización se inició al mediodía, pese a que el Gobierno había retirado el polémico capítulo del proyecto sobre extranjerización de tierras, mientras que durante la tarde, fuerzas federales que formaban parte del operativo de seguridad lanzaron gases y utilizaron camiones hidrantes ante los integrantes de las agrupaciones que se concentraban en la Ciudad.

Por su parte, la manifestación contó con la presencia de la cantante Lali Espósito, que asistió con el rostro cubierto para no llamar la atención y se sumó de manera pacífica junto a su par Dillom. Ambos, anteriormente, se habían expresado a través de redes sociales.

Espósito había compartido un video en su perfil de Instagram donde sostuvo: “Nos encontramos el jueves, en la plaza, en el Congreso para defender nuestra tierra, el agua y los recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí”.

A su vez, Dillom se había mostrado en un recital y desplegó una bandera con la leyenda “La patria no se vende 06/08”; su par Catriel compartió un video en redes sociales: “Guarda que quieren vender la Patagonia, no te vas a dar cuenta y vas a quedar a pata en agonía. Cuando los gringos paguen la primera cuota (…)”.

Valentina Bassi compartió imágenes desde la movilización junto a su hijo y escribió: “Senadores, los estamos mirando”. Anteriormente, se presentó junto al colectivo de Actrices Argentinas en una conferencia de prensa dedicada a los momentos previos de la marcha.

En el mismo encuentro estuvo Laura Azcurra, que esta tarde compartió imágenes propias en las cercanías al Congreso, junto a una multitud que cantaba “La patria no se vende”, mismo lema que la intérprete mostró orgullosa en su buzo.

No obstante, la mayor sorpresa llegó de la mano de Fito Páez cerca de las 18.15, cuando se filmó y escribió “Acá en Bariloche marchamos por Argentina”. Junto a manifestantes, en el video, señaló: “Acá, en la marcha, vamos a esperar a la columna que viene del otro lado y vamos a ir al Centro Cívico. La Argentina no se vende, maestro ¿Tan difícil es de entender?”.

NA