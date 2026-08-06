Con Fito Páez en la marcha, miles de personas rechazaron la ley de propiedad privada en Bariloche

A pesar del intenso frío y el viento que helaba las manos y los rostros, alrededor de cinco mil personas salieron este jueves a las calles de Bariloche para expresar su rechazo al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que promueve el Gobierno nacional.

La multitud se sumó a la movilización donde confluyeron decenas de organizaciones sociales, gremiales, de derechos humanos, partidos políticos opositores a la administración del presidente Javier Milei. También, docentes, estudiantes, científicos de organismos nacionales, familias y miembros de comunidades mapuches que alzaron sus voces en defensa de la tierra.

La marcha comenzó pasadas las 17 en Moreno y Onelli. Mientras los manifestantes avanzaban en dirección al Centro Cívico, la columna crecía en cantidad de personas.

El cantante y compositor Fito Páez participó de la marcha. “La Argentina no se vende men. ¿Tan difícil es de entender?”, expresó en un video que subió a sus redes sociales.

Mientas, en el Senado de la Nación, el oficialismo y la oposición debatían el proyecto de ley con fuertes reproches de uno y otro lado.

La columna alcanzó casi seis cuadras que se extendieron por la calle Mitre. Los bombos, redoblantes y tumbadoras marcaban el ritmo de los manifestantes. Muchas personas portaban banderas argentinas y carteles con consignas contra la iniciativa del Gobierno nacional. “La tierra no se vende, no se quema, no se desaloja”, decía un cartel de cartón que sostenía una de las manifestantes arropada hasta el cuello.

La marcha en Bariloche tuvo una importante convocatoria. Foto: Marcelo Martinez

Turistas, sobre todo, brasileños observaban con curiosidad la manifestación y tomaban algunas fotografías o grababan con sus celulares. Otros circulaban sin prestarle demasiado atención a la protesta.

“Defendamos nuestro territorio”, expresaba una enorme bandera que encabezaba la columna.

“El que no salta es un inglés”, gritaron los manifestantes en varios tramos de la movilización, que bloqueó durante un largo tiempo el tránsito por algunas calles del centro de Bariloche.

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Inspectores de Tránsito municipales y personal policial intentó organizar la circulación vehicular por las calles donde avanzaba la marcha, pero no fue una tarea sencilla.

Los manifestantes llegaron a la avenida 12 de Octubre y caminaron hacia el monumento que conmemora a los héros de Malvinas, a metros de la costa del lago Nahuel Huapi. Veteranos de Malvinas acompañaron la movilización. La movilización finalizó en el Centro Cívico, donde las organizaciones que convocaron a la jornada de protesta expresaron sus fuertes cuestionamientos al proyecto de ley que se trata en el Senado. La manifestación se desarrolló sin incidentes.