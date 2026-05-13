Conan O‘Brien será el presentador de los Premios Oscar 2027

Aunque todavía falta para la gran noche de Hollywood, la Academy of Motion Picture Arts and Sciences ya comenzó a definir algunos de los detalles más importantes de la próxima ceremonia. El reconocido comediante y conductor Conan O’Brien volverá a estar al frente de los Premios Oscar 2027, consolidándose como una de las caras más fuertes de la premiación en los últimos años.

O’Brien será el anfitrión de la ceremonia por tercer año consecutivo, mientras que los productores ejecutivos Raj Kapoor y Katy Mullan también regresarán por cuarta vez seguida.

El anuncio fue confirmado durante la reciente presentación de Disney en Nueva York, donde además se informó que la ceremonia volverá a transmitirse a través de Hulu, actualmente propiedad de Disney.

Cuándo serán los Premios Oscar 2027

La edición número 99° de los Premios Oscar ya tiene fecha confirmada: se realizará el próximo domingo 14 de marzo de 2027 en el emblemático Dolby Theatre, ubicado en Ovation Hollywood.

Como sucede cada año, la ceremonia reunirá a las figuras más importantes de la industria cinematográfica y premiará a las mejores producciones y actuaciones de la temporada.

El entusiasmo de la Academia por el regreso de Conan O’Brien

El director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta Lynette Howell Taylor celebraron el regreso del conductor y destacaron el éxito de las últimas ediciones.

“Estamos encantados de volver a trabajar con Conan, Raj, Katy, Jeff y Mike para la 99.ª edición de los Óscar. Son un equipo increíble y han producido programas cautivadores, entretenidos y emotivos en los últimos dos años”, señalaron en un comunicado.

Además, agregaron: “Esperamos que Conan vuelva a liderar esta celebración con su brillantez y humor”.

Disney también respaldó su continuidad

El presidente de Disney Television Group, Craig Erwich, también elogió el trabajo del presentador.

“Conan ha generado una energía extraordinaria en torno a los Óscar. Su singular sentido del humor convierte la noche más importante de Hollywood en una de las celebraciones más entretenidas del año”, sostuvo.

Y añadió: “Nos enorgullece darle la bienvenida nuevamente y esperamos con ilusión lo que él y el equipo de producción prepararán para el futuro”.

Qué dijeron los productores ejecutivos

Por su parte, Raj Kapoor y Katy Mullan celebraron la posibilidad de volver a trabajar junto a Conan O’Brien.

“Volver a trabajar con Conan por tercer año consecutivo es realmente especial. Aporta ese humor tan característico que todos adoramos, junto con una calidez y generosidad genuinas que se contagian a lo largo de toda la gala”, expresaron en un comunicado conjunto.

Además, destacaron el vínculo creativo que construyeron con el conductor: “Es un verdadero socio creativo, alguien en quien confiamos plenamente y que hace que todo el proceso sea genuinamente divertido, tanto entre bastidores como en el escenario”.