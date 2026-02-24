Conmoción en Hollywood: murió Robert Carradine, actor de Lizzie McGuire

El actor estadounidense Robert Carradine, conocido por interpretar a Sam McGuire, el papá de Lizzie McGuire en la serie infantil de Disney, falleció este lunes a sus 71 años. Según confirmó su familia, el artista se quitó la vida tras una larga batalla con el trastorno de la bipolaridad.

“Es con profunda tristeza que debemos compartir que nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano Robert Carradine ha fallecido”, comunicaron los allegados del actor al medio Deadline.

Murió Robert Carradine, actor de Disney: su familia habló de su lucha contra el trastorno bipolar

A diferencia de otros artistas de Hollywood, Keith Carradine, hermano de Robert, y Ever, su hija, decidieron hacer pública la larga lucha del actor con la bipolaridad en busca de concientizar sobre dicha enfermedad.

“En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos los que le rodeaban. Estamos desolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby contra su batalla de casi dos décadas con el trastorno bipolar”, recordaron sus familiares.

“Esperamos que su camino pueda servir para arrojar luz y fomentar que se enfrente el estigma que acompaña a las enfermedades mentales”, finalizaba el comunicado.

Por su parte, Keith le dijo a Deadline que no tenían intenciones de ocultar la causa de muerte de su hermano menor, afirmando: “Queremos que la gente lo sepa, y no hay vergüenza en ello”.

“Es una enfermedad que pudo más que él, y quiero celebrarlo por su lucha contra ella, y celebrar su hermosa alma”, añadió.

“Era profundamente talentoso, y lo extrañaremos todos los días”, concluyó.

Su carrera en el cine y las series

Robert Carradine viene de una larga familia de actores, conocidos en el ambiente como la “Dinastía Carradine”. El papel que lo catapultó a la fama fue como Lewis Skolnick en la comedia de culto de La venganza de los nerds.

Luego, su imagen se globalizó cuando asumió el rol de Sam McGuire, el padre de familia en la exitosa serie de Disney Lizzie McGuire.

A su vez, el actor dejó su marca en el cine con participaciones breves en clásicos como Calles peligrosas, dirigida por Martin Scorsese, y Regreso sin gloria, que valió un Oscar.