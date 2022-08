Coti y Cande Tinelli se casan: así lo anunciaron

El jueves estuvo marcado por confirmaciones de bodas. A la Manuel Urcera que dijo que tienen intenciones de pasar por el Registro Civil junto a Nicole Neumann, otra pareja sorprendió esta tarde. Se trata de Coti Sorokin, quien reveló que se casará con Cande Tinelli.

El anunció lo dio el cantante, después que el cronista del programa Socios del espectáculo, expresara en una nota con el artista que «tenemos casamiento, hay que meter presión acá”. Y ahí llegó la confirmación.

“Va a haber casamiento, sí. Estamos cerca”, le contestó.

“¿Es el año que viene, 2023, tienen fecha, lo hablaron en algún momento?”, le consultó el periodista para indagar más.

“Sí. Todavía fecha no pero el año que viene seguro”, respondió Coti.

La consulta llegó luego para Cande Tinelli. “Porque yo vi en las películas que el que lo pide es el príncipe… no mentira, es un juego. Va a suceder cuando tenga que suceder”, dijo la influencer.

El tema se había tocado en el programa Canta Conmigo Ahora. Allí Coti interpretó un tema y sorprendió con su presentación. «En el barrio me conocen como Coti, me insistió mucho mi novia, pero el que me anotó fue mi suegro”, bromeó en esa ocasión y luego hablaron sobre la posibilidad de casarse junto a su pareja.

En el ciclo que conduce Marcelo Tinelli, Cande y Coti forman parte del jurado.