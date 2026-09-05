Horóscopo de Jimena La Torre: qué le espera a cada signo del 7 al 11 de septiembre de 2026
La astróloga y tarotista anticipó el panorama zodiacal para la segunda semana de septiembre.
Jimena La Torre difundió sus predicciones para la segunda semana de septiembre 2026. En concreto, la reconocida astróloga detalló cómo le irá a cada signo del zodíaco entre el lunes 7 y el viernes 11.
Horóscopo: Lunes 7 de septiembre
Aries: La Luna en Leo enciende tu magnetismo y te anima a tomar la iniciativa. Mostrar tu lado más espontáneo despertará la pasión, consolidará un vínculo o te abrirá las puertas a una nueva conquista.
Tauro: El tránsito lunar te invita a expresar el cariño con mayor calidez y generosidad. Dejar de lado el control te permitirá disfrutar plenamente del afecto, afianzar la confianza y sentir mayor seguridad.
Géminis: La posición de la Luna potencia tu encanto natural y fluidez al comunicarte. Decir lo que sientes con transparencia puede atraer a alguien interesante o devolverle la chispa a tu relación.
Cáncer: Es momento de reconocer tu propio valor dentro del vínculo afectivo. Expresar lo que necesitas sin caer en exigencias te ayudará a fortalecer tu autoestima y construir un amor genuinamente equilibrado.
Leo: La Luna en tu signo magnifica tu atractivo, confianza y deseo de afecto. Mostrarte auténtico captará miradas y renovará la complicidad, la diversión y la química en pareja.
Virgo: El influjo lunar te impulsa a dar espacio a esos sentimientos que sueles reprimir. Detener el análisis constante facilitará la conexión con tus verdaderos deseos para entender qué buscas en el amor.
Libra: Se favorecen los encuentros, los planes compartidos y las nuevas conexiones. Abrirte a entornos diferentes puede acercarte a una persona afín o reavivar el entusiasmo en un vínculo existente.
Escorpio: Se intensifica la necesidad de sentirte apreciado. Evitar las luchas de poder y animarte a mostrar cierta vulnerabilidad permitirá construir una dinámica mucho más cercana, cálida y honesta.
Sagitario: La energía actual enciende tu entusiasmo y espíritu aventurero. Proponer actividades distintas te acercará a alguien especial o renovará el fuego y la diversión al lado de tu pareja.
Capricornio: Se despiertan emociones profundas y un mayor deseo de intimidad. Bajar las defensas para expresar lo que anhelas fortalecerá la confianza mutua y la entrega con quien amas.
Acuario: Al transitar por tu signo opuesto, la Luna enfoca la atención en la pareja y los acuerdos mutuos. Escuchar al otro manteniendo tu individualidad ayudará a renovar la complicidad afectiva.
Piscis: El cielo te anima a demostrar tus sentimientos a través de gestos concretos y mayor presencia. Cuidar los pequeños detalles cotidianos sin desatender tus propias necesidades afianzará el vínculo.
Horóscopo: Martes 8 de septiembre
Aries: Venus en Escorpio intensifica tus deseos y te invita a profundizar en el afecto. Abrirte sin temor a mostrar tu vulnerabilidad renovará la pasión y consolidará la confianza mutua.
Tauro: Venus en Escorpio, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y despierta emociones intensas. Evitar los celos y dialogar con sinceridad ayudará a consolidar el vínculo y renovar la unión.
Géminis: Venus en Escorpio te impulsa a demostrar el amor con hechos concretos y mayor compromiso. Prestar atención a los detalles cotidianos fortalecerá la complicidad y generará una intimidad profunda.
Cáncer: Venus en Escorpio potencia tu magnetismo y favorece romances intensos. Expresar lo que sientes sin reservas te acercará a alguien especial o reavivará la chispa en tu relación actual.
Leo: Venus en Escorpio despierta emociones profundas e impulsa la búsqueda de seguridad afectiva. Bajar las defensas y manifestar tus necesidades consolidará la confianza y la cercanía en pareja.
Virgo: Venus en Escorpio favorece conversaciones íntimas y facilita la comunicación emocional. Hablar sin tantas reservas permitirá acercarte a alguien especial y afianzar la certeza en tu relación.
Libra: Venus en Escorpio te invita a reconocer tu propio valor y lo que buscas en el amor. Priorizar la reciprocidad y expresar tus deseos con claridad reforzará tu estabilidad emocional.
Escorpio: Venus en tu signo potencia el magnetismo, la sensualidad y la búsqueda de conexiones auténticas. Mostrarte al natural atraerá un amor intenso o renovará la pasión con tu pareja.
Sagitario: Venus en Escorpio saca a la luz sentimientos que mantenías ocultos. Cerrar ciclos pendientes te liberará para vivir el romanticismo con mayor entrega, sinceridad y soltura.
Capricornio: Venus en Escorpio favorece el surgimiento de lazos basados en intereses compartidos. Integrarte a nuevos entornos te acercará a alguien afín o redefinirá proyectos junto a tu pareja.
Acuario: Venus en Escorpio intensifica tus expectativas y te invita a replantear el lugar que le das al amor. Priorizar la vulnerabilidad acortará distancias y consolidará un lazo significativo.
Piscis: Venus en Escorpio potencia tu sensibilidad, atractivo y deseo de vivir el afecto con trascendencia. Darle lugar a nuevas experiencias fortalecerá la complicidad o te aproximará a alguien especial.
Horóscopo: Miércoles 9 de septiembre
Aries: Mercurio en Libra favorece el diálogo en el amor y te invita a escuchar otras miradas. Conversar con calma sobre tus deseos permitirá alcanzar acuerdos y fortalecer la relación.
Tauro: Mercurio en Libra te ayuda a expresar el afecto con delicadeza y claridad. Hablar sobre lo cotidiano permitirá ordenar diferencias y construir un vínculo armónico y estable.
Géminis: Mercurio en Libra potencia tu encanto y facilidad para seducir. Una charla especial puede despertar interés, renovar el romance y acercarte a quien realmente buscas.
Cáncer: Mercurio en Libra te invita a hablar sobre sentimientos y necesidades profundas. Expresar lo que te brinda seguridad ayudará a resolver diferencias y generar armonía en tus vínculos.
Leo: Mercurio en Libra favorece las conversaciones románticas y te facilita transmitir tus emociones. Un mensaje sincero puede acercarte a alguien especial o renovar la complicidad en la pareja.
Virgo: Mercurio en Libra te ayuda a reconocer qué necesitas para sentirte valorado en el amor. Plantear límites, deseos y reciprocidad permitirá construir relaciones equilibradas y seguras.
Libra: Mercurio en tu signo resalta tu atractivo y la capacidad para transmitir lo que sientes. Es un gran momento para aclarar dudas, proponer acuerdos y acercarte con elegancia a quien deseas.
Escorpio: Mercurio en Libra te invita a escuchar emociones guardadas. Una charla íntima y sincera te ayudará a despejar dudas y comprender lo que verdaderamente buscas hoy en el amor.
Sagitario: Mercurio en Libra impulsa nuevas conexiones y charlas estimulantes. Una amistad puede transformarse o llevarte a conocer a alguien con quien compartir proyectos y afecto.
Capricornio: Mercurio en Libra te invita a equilibrar las responsabilidades con el espacio afectivo. Hablar con claridad sobre tus prioridades evitará distancias y cuidará la relación.
Acuario: Mercurio en Libra favorece conversaciones abiertas y nuevas experiencias. Compartir tus ideas y escuchar otros puntos de vista te acercará a alguien especial o renovará el vínculo existente.
Piscis: Mercurio en Libra te ayuda a abordar la intimidad, la confianza y los deseos compartidos. Expresarte sin idealizaciones permitirá profundizar la conexión y crear mayor complicidad.
Horóscopo: Jueves 10 de septiembre
Aries: Urano retrógrado en Géminis te invita a revisar cómo comunicas tus deseos. Una charla inesperada revelará sentimientos ocultos, permitiéndote transformar la dinámica de un vínculo.
Tauro: Urano retrógrado en Géminis impulsa a evaluar cuánto valoras tu libertad en el amor. Repensar viejas ideas sobre seguridad afectiva te ayudará a construir relaciones más auténticas.
Géminis: Urano retrógrado en tu signo remueve ideas, deseos y formas de relacionarte. Un sentimiento imprevisto te hará replantear qué buscas y abrirte a la autenticidad.
Cáncer: Urano retrógrado en Géminis despierta emociones que mantenías en silencio. Revisar el pasado te permitirá liberar temores y experimentar los afectos con mayor soltura.
Leo: Urano retrógrado en Géminis te propone revisar amistades y proyectos compartidos. Una conexión inesperada cambiará de rumbo para mostrarte nuevas formas de amar.
Virgo: Urano retrógrado en Géminis te invita a replantear prioridades afectivas. Soltar el control y aceptar los cambios te dará paso a relaciones más sinceras y espontáneas.
Libra: Urano retrógrado en Géminis transforma tu manera de comprender los vínculos. Renovar viejas creencias y abrirte a lo diferente te ayudará a definir la relación que deseas.
Escorpio: Urano retrógrado en Géminis moviliza emociones profundas y pactos de pareja. Trabajar celos, apegos o temores será clave para construir una intimidad transparente.
Sagitario: Urano retrógrado en Géminis, tu signo opuesto, revoluciona el terreno de la pareja. Revisar acuerdos y espacio personal te permitirá cultivar lazos más honestos y flexibles.
Capricornio: Urano retrógrado en Géminis propone revisar las rutinas que desgastan tu relación. Introducir cambios y expresar tus necesidades devolverá frescura y vitalidad al vínculo.
Acuario: Urano retrógrado en Géminis reactiva romances, pasiones y deseos imprevistos. Reconocer qué te entusiasma verdaderamente te permitirá vivir los afectos con plena espontaneidad.
Piscis: Urano retrógrado en Géminis remueve patrones aprendidos en el pasado. Evaluar lo que necesitas para sentirte a salvo te ayudará a crear lazos más libres y genuinos.:
Horóscopo: viernes 11 de septiembre
Aries: La Luna nueva en Virgo te invita a ordenar tus deseos y cuidar los detalles. Un nuevo comienzo afectivo será posible si expresas lo que necesitas con total claridad y sinceridad.
Tauro: Esta lunación favorece un reinicio romántico y despierta tus ganas de disfrutar. Abrirte a una conquista o renovar el vínculo te devolverá la ilusión, la ternura y la pasión.
Géminis: El cielo te impulsa a construir mayor seguridad emocional. Resolver asuntos del pasado y hablar sin rodeos abrirá una etapa de estabilidad y confianza compartida.
Cáncer: Se favorecen las conversaciones capaces de renovar tus lazos. Expresar lo que sientes con transparencia ayudará a despejar dudas y dará paso a una mayor complicidad.
Leo: Es momento de evaluar lo que entregas y recibes en el plano afectivo. Reconocer tus necesidades te permitirá consolidar relaciones más recíprocas, seguras y saludables.
Virgo: La Luna nueva en tu signo marca un renacer personal. Define qué buscas realmente, deja atrás viejos patrones y abre la puerta a vínculos mucho más sanos y auténticos.
Libra: El clima astral te propone cerrar etapas y sanar emociones antes de avanzar. Conectar con tus sentimientos en silencio te ayudará a soltar el pasado y recuperar la confianza.
Escorpio: Se renuevan tus metas y anhelos compartidos. Frecuentar nuevos entornos podría acercarte a alguien especial, mientras que en una relación actual surgirán proyectos en común.
Sagitario: La propuesta es definir qué lugar ocupa el afecto en tu presente. Encontrar el equilibrio entre tus metas e impulsos abrirá un período más maduro, claro y comprometido.
Capricornio: La energía de Virgo promueve la renovación y las nuevas experiencias. Abrirte a diferentes formas de conectar fortalecerá tu relación o te acercará a alguien afin a tus valores.
Acuario: Se impulsa una transformación profunda en tu manera de vincularte. Hablar de intimidad y confianza permitirá derribar temores para dar inicio a una etapa más auténtica.
Piscis: Al darse en tu signo opuesto, esta lunación inaugura un ciclo clave para la pareja. Establecer acuerdos y manifestar tus necesidades te ayudará a construir un vínculo equitativo.
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