Horóscopo de Jimena La Torre: qué le espera a cada signo del 7 al 11 de septiembre de 2026

Jimena La Torre difundió sus predicciones para la segunda semana de septiembre 2026. En concreto, la reconocida astróloga detalló cómo le irá a cada signo del zodíaco entre el lunes 7 y el viernes 11.

Horóscopo: Lunes 7 de septiembre

Aries: La Luna en Leo enciende tu magnetismo y te anima a tomar la iniciativa. Mostrar tu lado más espontáneo despertará la pasión, consolidará un vínculo o te abrirá las puertas a una nueva conquista.

Tauro: El tránsito lunar te invita a expresar el cariño con mayor calidez y generosidad. Dejar de lado el control te permitirá disfrutar plenamente del afecto, afianzar la confianza y sentir mayor seguridad.

Géminis: La posición de la Luna potencia tu encanto natural y fluidez al comunicarte. Decir lo que sientes con transparencia puede atraer a alguien interesante o devolverle la chispa a tu relación.

Cáncer: Es momento de reconocer tu propio valor dentro del vínculo afectivo. Expresar lo que necesitas sin caer en exigencias te ayudará a fortalecer tu autoestima y construir un amor genuinamente equilibrado.

Leo: La Luna en tu signo magnifica tu atractivo, confianza y deseo de afecto. Mostrarte auténtico captará miradas y renovará la complicidad, la diversión y la química en pareja.

Virgo: El influjo lunar te impulsa a dar espacio a esos sentimientos que sueles reprimir. Detener el análisis constante facilitará la conexión con tus verdaderos deseos para entender qué buscas en el amor.

Libra: Se favorecen los encuentros, los planes compartidos y las nuevas conexiones. Abrirte a entornos diferentes puede acercarte a una persona afín o reavivar el entusiasmo en un vínculo existente.

Escorpio: Se intensifica la necesidad de sentirte apreciado. Evitar las luchas de poder y animarte a mostrar cierta vulnerabilidad permitirá construir una dinámica mucho más cercana, cálida y honesta.

Sagitario: La energía actual enciende tu entusiasmo y espíritu aventurero. Proponer actividades distintas te acercará a alguien especial o renovará el fuego y la diversión al lado de tu pareja.

Capricornio: Se despiertan emociones profundas y un mayor deseo de intimidad. Bajar las defensas para expresar lo que anhelas fortalecerá la confianza mutua y la entrega con quien amas.

Acuario: Al transitar por tu signo opuesto, la Luna enfoca la atención en la pareja y los acuerdos mutuos. Escuchar al otro manteniendo tu individualidad ayudará a renovar la complicidad afectiva.

Piscis: El cielo te anima a demostrar tus sentimientos a través de gestos concretos y mayor presencia. Cuidar los pequeños detalles cotidianos sin desatender tus propias necesidades afianzará el vínculo.

Horóscopo: Martes 8 de septiembre

Aries: Venus en Escorpio intensifica tus deseos y te invita a profundizar en el afecto. Abrirte sin temor a mostrar tu vulnerabilidad renovará la pasión y consolidará la confianza mutua.

Tauro: Venus en Escorpio, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y despierta emociones intensas. Evitar los celos y dialogar con sinceridad ayudará a consolidar el vínculo y renovar la unión.

Géminis: Venus en Escorpio te impulsa a demostrar el amor con hechos concretos y mayor compromiso. Prestar atención a los detalles cotidianos fortalecerá la complicidad y generará una intimidad profunda.

Cáncer: Venus en Escorpio potencia tu magnetismo y favorece romances intensos. Expresar lo que sientes sin reservas te acercará a alguien especial o reavivará la chispa en tu relación actual.

Leo: Venus en Escorpio despierta emociones profundas e impulsa la búsqueda de seguridad afectiva. Bajar las defensas y manifestar tus necesidades consolidará la confianza y la cercanía en pareja.

Virgo: Venus en Escorpio favorece conversaciones íntimas y facilita la comunicación emocional. Hablar sin tantas reservas permitirá acercarte a alguien especial y afianzar la certeza en tu relación.

Libra: Venus en Escorpio te invita a reconocer tu propio valor y lo que buscas en el amor. Priorizar la reciprocidad y expresar tus deseos con claridad reforzará tu estabilidad emocional.

Escorpio: Venus en tu signo potencia el magnetismo, la sensualidad y la búsqueda de conexiones auténticas. Mostrarte al natural atraerá un amor intenso o renovará la pasión con tu pareja.

Sagitario: Venus en Escorpio saca a la luz sentimientos que mantenías ocultos. Cerrar ciclos pendientes te liberará para vivir el romanticismo con mayor entrega, sinceridad y soltura.

Capricornio: Venus en Escorpio favorece el surgimiento de lazos basados en intereses compartidos. Integrarte a nuevos entornos te acercará a alguien afín o redefinirá proyectos junto a tu pareja.

Acuario: Venus en Escorpio intensifica tus expectativas y te invita a replantear el lugar que le das al amor. Priorizar la vulnerabilidad acortará distancias y consolidará un lazo significativo.

Piscis: Venus en Escorpio potencia tu sensibilidad, atractivo y deseo de vivir el afecto con trascendencia. Darle lugar a nuevas experiencias fortalecerá la complicidad o te aproximará a alguien especial.

Horóscopo: Miércoles 9 de septiembre

Aries: Mercurio en Libra favorece el diálogo en el amor y te invita a escuchar otras miradas. Conversar con calma sobre tus deseos permitirá alcanzar acuerdos y fortalecer la relación.

Tauro: Mercurio en Libra te ayuda a expresar el afecto con delicadeza y claridad. Hablar sobre lo cotidiano permitirá ordenar diferencias y construir un vínculo armónico y estable.

Géminis: Mercurio en Libra potencia tu encanto y facilidad para seducir. Una charla especial puede despertar interés, renovar el romance y acercarte a quien realmente buscas.

Cáncer: Mercurio en Libra te invita a hablar sobre sentimientos y necesidades profundas. Expresar lo que te brinda seguridad ayudará a resolver diferencias y generar armonía en tus vínculos.

Leo: Mercurio en Libra favorece las conversaciones románticas y te facilita transmitir tus emociones. Un mensaje sincero puede acercarte a alguien especial o renovar la complicidad en la pareja.

Virgo: Mercurio en Libra te ayuda a reconocer qué necesitas para sentirte valorado en el amor. Plantear límites, deseos y reciprocidad permitirá construir relaciones equilibradas y seguras.

Libra: Mercurio en tu signo resalta tu atractivo y la capacidad para transmitir lo que sientes. Es un gran momento para aclarar dudas, proponer acuerdos y acercarte con elegancia a quien deseas.

Escorpio: Mercurio en Libra te invita a escuchar emociones guardadas. Una charla íntima y sincera te ayudará a despejar dudas y comprender lo que verdaderamente buscas hoy en el amor.

Sagitario: Mercurio en Libra impulsa nuevas conexiones y charlas estimulantes. Una amistad puede transformarse o llevarte a conocer a alguien con quien compartir proyectos y afecto.

Capricornio: Mercurio en Libra te invita a equilibrar las responsabilidades con el espacio afectivo. Hablar con claridad sobre tus prioridades evitará distancias y cuidará la relación.

Acuario: Mercurio en Libra favorece conversaciones abiertas y nuevas experiencias. Compartir tus ideas y escuchar otros puntos de vista te acercará a alguien especial o renovará el vínculo existente.

Piscis: Mercurio en Libra te ayuda a abordar la intimidad, la confianza y los deseos compartidos. Expresarte sin idealizaciones permitirá profundizar la conexión y crear mayor complicidad.

Horóscopo: Jueves 10 de septiembre

Aries: Urano retrógrado en Géminis te invita a revisar cómo comunicas tus deseos. Una charla inesperada revelará sentimientos ocultos, permitiéndote transformar la dinámica de un vínculo.

Tauro: Urano retrógrado en Géminis impulsa a evaluar cuánto valoras tu libertad en el amor. Repensar viejas ideas sobre seguridad afectiva te ayudará a construir relaciones más auténticas.

Géminis: Urano retrógrado en tu signo remueve ideas, deseos y formas de relacionarte. Un sentimiento imprevisto te hará replantear qué buscas y abrirte a la autenticidad.

Cáncer: Urano retrógrado en Géminis despierta emociones que mantenías en silencio. Revisar el pasado te permitirá liberar temores y experimentar los afectos con mayor soltura.

Leo: Urano retrógrado en Géminis te propone revisar amistades y proyectos compartidos. Una conexión inesperada cambiará de rumbo para mostrarte nuevas formas de amar.

Virgo: Urano retrógrado en Géminis te invita a replantear prioridades afectivas. Soltar el control y aceptar los cambios te dará paso a relaciones más sinceras y espontáneas.

Libra: Urano retrógrado en Géminis transforma tu manera de comprender los vínculos. Renovar viejas creencias y abrirte a lo diferente te ayudará a definir la relación que deseas.

Escorpio: Urano retrógrado en Géminis moviliza emociones profundas y pactos de pareja. Trabajar celos, apegos o temores será clave para construir una intimidad transparente.

Sagitario: Urano retrógrado en Géminis, tu signo opuesto, revoluciona el terreno de la pareja. Revisar acuerdos y espacio personal te permitirá cultivar lazos más honestos y flexibles.

Capricornio: Urano retrógrado en Géminis propone revisar las rutinas que desgastan tu relación. Introducir cambios y expresar tus necesidades devolverá frescura y vitalidad al vínculo.

Acuario: Urano retrógrado en Géminis reactiva romances, pasiones y deseos imprevistos. Reconocer qué te entusiasma verdaderamente te permitirá vivir los afectos con plena espontaneidad.

Piscis: Urano retrógrado en Géminis remueve patrones aprendidos en el pasado. Evaluar lo que necesitas para sentirte a salvo te ayudará a crear lazos más libres y genuinos.:

Horóscopo: viernes 11 de septiembre

Aries: La Luna nueva en Virgo te invita a ordenar tus deseos y cuidar los detalles. Un nuevo comienzo afectivo será posible si expresas lo que necesitas con total claridad y sinceridad.

Tauro: Esta lunación favorece un reinicio romántico y despierta tus ganas de disfrutar. Abrirte a una conquista o renovar el vínculo te devolverá la ilusión, la ternura y la pasión.

Géminis: El cielo te impulsa a construir mayor seguridad emocional. Resolver asuntos del pasado y hablar sin rodeos abrirá una etapa de estabilidad y confianza compartida.

Cáncer: Se favorecen las conversaciones capaces de renovar tus lazos. Expresar lo que sientes con transparencia ayudará a despejar dudas y dará paso a una mayor complicidad.

Leo: Es momento de evaluar lo que entregas y recibes en el plano afectivo. Reconocer tus necesidades te permitirá consolidar relaciones más recíprocas, seguras y saludables.

Virgo: La Luna nueva en tu signo marca un renacer personal. Define qué buscas realmente, deja atrás viejos patrones y abre la puerta a vínculos mucho más sanos y auténticos.

Libra: El clima astral te propone cerrar etapas y sanar emociones antes de avanzar. Conectar con tus sentimientos en silencio te ayudará a soltar el pasado y recuperar la confianza.

Escorpio: Se renuevan tus metas y anhelos compartidos. Frecuentar nuevos entornos podría acercarte a alguien especial, mientras que en una relación actual surgirán proyectos en común.

Sagitario: La propuesta es definir qué lugar ocupa el afecto en tu presente. Encontrar el equilibrio entre tus metas e impulsos abrirá un período más maduro, claro y comprometido.

Capricornio: La energía de Virgo promueve la renovación y las nuevas experiencias. Abrirte a diferentes formas de conectar fortalecerá tu relación o te acercará a alguien afin a tus valores.

Acuario: Se impulsa una transformación profunda en tu manera de vincularte. Hablar de intimidad y confianza permitirá derribar temores para dar inicio a una etapa más auténtica.

Piscis: Al darse en tu signo opuesto, esta lunación inaugura un ciclo clave para la pareja. Establecer acuerdos y manifestar tus necesidades te ayudará a construir un vínculo equitativo.