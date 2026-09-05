Murió el exministro de Justicia de Néstor Kirchner, Alberto Iribarne

El exfuncionario nacional Alberto Iribarne murió este sábado a los 76 años en la Ciudad de Buenos Aires. El dirigente peronista ocupó la titularidad del Ministerio de Justicia durante la presidencia de Néstor Kirchner.

La confirmación del deceso estuvo a cargo de su hija Inés Iribarne a través de publicaciones en redes sociales. Definió a su padre como un «hombre afectuoso y solidario».

La extensa trayectoria pública del exministro de Justicia Alberto Iribarne

Nacido en Buenos Aires el 2 de agosto de 1950, el dirigente peronista egresó del Colegio Nacional de Buenos Aires y se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1974. Sus primeros pasos militantes sucedieron durante la última dictadura militar.

Durante la gestión nacional de Néstor Kirchner asumió al frente del Ministerio de Justicia en 2005. En su paso por el gabinete acompañó la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad.

A su vez impulsó la modificación del Código Procesal Penal e intervino en los decretos para autolimitar al Poder Ejecutivo en la designación de magistrados. Su mandato en esa área se extendió hasta diciembre de 2007.

Posteriormente la administración central lo propuso como representante diplomático ante la Santa Sede. Sin embargo, el Vaticano no otorgó el plácet correspondiente debido a su condición de divorciado.

Los cargos diplomáticos y el legado político en el Gobierno nacional

En la presidencia de Alberto Fernández retomó las funciones en el servicio exterior argentino. El Poder Ejecutivo lo designó embajador argentino en Uruguay, cargo que ocupó para fortalecer las relaciones bilaterales.

Su carrera en la gestión pública incluyó funciones como viceministro del Interior durante el menemismo y secretario de Seguridad Interior en la presidencia de Eduardo Duhalde. Asimismo integró la Convención Constituyente de 1994.

En el campo académico ejerció la docencia en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad del Salvador. En ese ámbito sumó también la publicación de tres libros de su autoría.

Diversos referentes del Partido Justicialista expresaron sus condolencias a la familia tras la difusión de la noticia. Las honras fúnebres serán informadas por sus allegados en las próximas horas.

Con información de Infobae