Bombazo: Vélez pidió los puntos frente a Boca por la inclusión de seis extranjeros

Boca ganó por penales, pero Vélez buscará cambiar el resultado a días del término del partido.

El pasado miércoles, Boca derrotó por penales a Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina. Pero este resultado puede no haber sido definitivo, ya que el Fortín pidió los puntos, la clasificación e «impugnación del partido» en AFA por una insólita situación.

En el duelo jugado en Córdoba, en el Xeneize firmaron planilla 6 futbolistas extranjeros: Álvaro Montero (Colombia), Leandro Lozano (Uruguay), Sebastián Villa (Colombia), Enner Valencia (Ecuador), Carlos Palacios (Chile) y Ángel Romero (Paraguay). Cabe destacar que Merentiel (Uruguay) y Alarcón (Chile) tienen la ciudadanía argentina.

Según el reglamento del futbol argentino, se permiten 6 jugadores foráneos en cada club, pero solo 5 de ellos pueden firmar planilla en un partido oficial. Por eso, desde Vélez entienden que hubo una infracción y harán un reclamo formal en AFA.

Hace instantes, el Fortín sacó un comunicado en redes sociales donde hizo oficial su postura: «No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento«.

Luego, adelantaron el pedido que hicieron en AFA: «Se solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina».

Y cerraron el comunicado con una fuerte frase: «Vélez entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa«, sentenció.

¿Qué dice la regla sobre una «alineación indebida»?

Igualmente, la regla no es del todo clara. Según el artículo 18 del Código Disciplinario, la norma contempla el caso de un jugador que “participe” en un partido para el cual no es elegible. Y esa palabra abre el principal interrogante del caso: ¿participar es simplemente estar incluido en la planilla o significa entrar a jugar?

Desde Boca creen que no hubo tal incumplimiento, ya que Ángel Romero estuvo todo el partido en el banco de suplentes y no ingresó. Con este panorama, el Xeneize confía en que la clasificación no está en riesgo y si hay una sanción esperan que sea una multa económica.

El equipo de Boca para enfrentar a Gimnasia de Mendoza

Este sábado, a las 16:30, Boca jugará de visitante ante Gimnasia de Mendoza por la 8° fecha del torneo Clausura. El Xeneize pondrá en cancha un equipo alternativo, con la mira puesta en el próximo martes, cuando reciba a San Pablo por la Copa Sudamericana.

El once titular de Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón; Alan Velasco, Enner Valencia y Leonel Flores.