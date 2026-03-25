Cristian Castro quiere cantar con Luis Miguel: por qué nunca se concretó el esperado dueto

El cantante mexicano Cristian Castro volvió a poner sobre la mesa uno de sus mayores deseos en la música: grabar una canción junto a Luis Miguel. En una reciente entrevista televisiva, el artista confirmó que mantiene intacta esa intención y que incluso estaría dispuesto a buscarlo personalmente para concretar el esperado dueto.

Según consignaron distintos medios internacionales, Cristian Castro aseguró que compartir una canción con el llamado “Sol de México” es un sueño que mantiene desde hace años.

El sueño de Cristian Castro: cantar con Luis Miguel

Durante su paso por un programa de espectáculos, Cristian Castro fue consultado sobre la posibilidad de trabajar con Luis Miguel, uno de los artistas más importantes de la música latina.

Lejos de esquivar el tema, el cantante fue directo: quiere concretar esa colaboración y no descarta ir a buscarlo personalmente. De hecho, llegó a expresar que estaría dispuesto a viajar para encontrarlo y proponerle el proyecto cara a cara.

Además, remarcó que su intención no tiene que ver con competir, sino con unir sus voces y cumplir un anhelo que también comparten sus fanáticos.

Por qué nunca se concretó la colaboración

A pesar de este deseo, el dueto nunca se llevó a cabo. Uno de los principales motivos sería la distancia y la falta de acercamiento por parte de Luis Miguel, quien históricamente se ha mostrado reservado en sus vínculos con otros artistas.

La relación entre ambos cantantes estuvo marcada durante décadas por comparaciones mediáticas y cierta rivalidad, especialmente desde los años 90, cuando ambos dominaban la escena de la música romántica en Latinoamérica.

Si bien Castro ha manifestado admiración en reiteradas ocasiones, el vínculo nunca logró consolidarse en el plano profesional.

Una relación atravesada por la historia y las comparaciones

El propio Cristian Castro ha reconocido que, más allá de los rumores de competencia, él siempre sintió respeto por Luis Miguel y lo considera una figura clave de la música.

Incluso en distintas entrevistas dejó en claro que su intención es dejar atrás cualquier rivalidad y apostar a una colaboración que, según sus palabras, “sería un sueño para los fans”.

Sin embargo, hasta el momento, el proyecto sigue sin concretarse.

La ilusión sigue intacta

A pesar de los obstáculos, Cristian Castro no pierde la esperanza. El artista insiste en que quiere cantar con Luis Miguel y que está dispuesto a hacer lo necesario para que el encuentro finalmente se dé.

Mientras tanto, la posibilidad de ver juntos a dos de las voces más importantes de la música latina sigue siendo una de las colaboraciones más esperadas por el público.