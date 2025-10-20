Cuáles son las plantas que NO deberías tener si tenés gatos: los principales motivos
Algunas especies decorativas pueden ser tóxicas para los felinos y causarles graves problemas de salud.
Las plantas son una de las formas más simples y bellas de decorar un hogar, pero si convivís con gatos, es importante saber que no todas son seguras. Algunas especies comunes pueden resultar tóxicas o irritantes para los felinos, afectando su sistema digestivo, respiratorio o incluso nervioso.
Según asociaciones veterinarias y especialistas en toxicología animal, muchos casos de intoxicación en gatos se producen por el consumo accidental de hojas o flores ornamentales, ya que los felinos suelen morderlas por curiosidad o aburrimiento.
Hay varias especies comunes que pueden ser tóxicas para ellos y generar desde vómitos hasta cuadros de intoxicación severa.
Cuáles son las plantas que NO deberías tener si tenés gatos y por qué
Los veterinarios explican que los gatos suelen morder hojas por curiosidad o aburrimiento. El problema es que ciertas plantas contienen sustancias que afectan su sistema digestivo o nervioso, por lo que conviene retirarlas del hogar.
- Lirio (Lilium spp.)
Una de las más peligrosas. Todas sus partes —flores, hojas, tallos e incluso el polen— pueden causar fallo renal agudo en gatos, incluso en pequeñas cantidades.
- Dieffenbachia o «dólar»
Contiene cristales de oxalato de calcio que pueden provocar inflamación de la boca, dificultad para tragar y vómitos.
- Potos o potus (Epipremnum aureum)
Muy popular como planta de interior, pero su savia también contiene oxalatos que irritan la boca y el estómago de los gatos.
- Aloe vera
Si bien es conocida por sus propiedades curativas para humanos, el látex del aloe (la sustancia amarillenta entre la cáscara y el gel) puede causar diarrea, vómitos y letargo en los gatos.
- Flor de Pascua (Euphorbia pulcherrima)
Sus hojas y tallos liberan una savia lechosa que genera náuseas, salivación excesiva e irritación en ojos y boca.
- Sansevieria o lengua de suegra
Aunque su toxicidad es leve, puede causar malestar estomacal y vómitos si el gato la mastica.
- Hiedra (Hedera helix)
Otra especie común en balcones o jardines, pero con componentes que pueden provocar diarrea, temblores o falta de coordinación.
Las plantas que son seguras para hogares con gatos
Si te encantan las plantas, hay varias especies seguras y beneficiosas para compartir con tus felinos:
- Hierba gatera (catnip) – estimula y relaja a los gatos de forma natural.
- Trigo o avena en brote – ideal para que muerdan sin riesgos.
- Palmera areca y calatea – no tóxicas y purificadoras del aire.
- Helecho de Boston – segura, decorativa y resistente.
Qué hacer si tu gato ingiere una planta tóxica
Si observás salivación excesiva, vómitos, debilidad o irritación, consultá de inmediato con un veterinario y, si es posible, llevá una muestra de la planta para identificarla.
La prevención es clave: mantené las plantas fuera del alcance o creá espacios verdes exclusivos sin especies peligrosas.
