Cuáles son las plantas que NO deberías tener si tenés gatos: los principales motivos

Algunas especies decorativas pueden ser tóxicas para los felinos y causarles graves problemas de salud.

Las plantas son una de las formas más simples y bellas de decorar un hogar, pero si convivís con gatos, es importante saber que no todas son seguras. Algunas especies comunes pueden resultar tóxicas o irritantes para los felinos, afectando su sistema digestivo, respiratorio o incluso nervioso. 

Según asociaciones veterinarias y especialistas en toxicología animal, muchos casos de intoxicación en gatos se producen por el consumo accidental de hojas o flores ornamentales, ya que los felinos suelen morderlas por curiosidad o aburrimiento. 

Hay varias especies comunes que pueden ser tóxicas para ellos y generar desde vómitos hasta cuadros de intoxicación severa. 

Cuáles son las plantas que NO deberías tener si tenés gatos y por qué 

Los veterinarios explican que los gatos suelen morder hojas por curiosidad o aburrimiento. El problema es que ciertas plantas contienen sustancias que afectan su sistema digestivo o nervioso, por lo que conviene retirarlas del hogar. 

  • Lirio (Lilium spp.) 

Una de las más peligrosas. Todas sus partes —flores, hojas, tallos e incluso el polen— pueden causar fallo renal agudo en gatos, incluso en pequeñas cantidades. 

  • Dieffenbachia o «dólar» 

Contiene cristales de oxalato de calcio que pueden provocar inflamación de la boca, dificultad para tragar y vómitos. 

  • Potos o potus (Epipremnum aureum) 

Muy popular como planta de interior, pero su savia también contiene oxalatos que irritan la boca y el estómago de los gatos. 

  • Aloe vera 

Si bien es conocida por sus propiedades curativas para humanos, el látex del aloe (la sustancia amarillenta entre la cáscara y el gel) puede causar diarrea, vómitos y letargo en los gatos. 

  • Flor de Pascua (Euphorbia pulcherrima) 

Sus hojas y tallos liberan una savia lechosa que genera náuseas, salivación excesiva e irritación en ojos y boca. 

  • Sansevieria o lengua de suegra 

Aunque su toxicidad es leve, puede causar malestar estomacal y vómitos si el gato la mastica. 

  • Hiedra (Hedera helix) 

Otra especie común en balcones o jardines, pero con componentes que pueden provocar diarrea, temblores o falta de coordinación. 

Las plantas que son seguras para hogares con gatos 

Si te encantan las plantas, hay varias especies seguras y beneficiosas para compartir con tus felinos: 

  • Hierba gatera (catnip) – estimula y relaja a los gatos de forma natural. 
  • Trigo o avena en brote – ideal para que muerdan sin riesgos. 
  • Palmera areca y calatea – no tóxicas y purificadoras del aire. 
  •  Helecho de Boston – segura, decorativa y resistente. 

Qué hacer si tu gato ingiere una planta tóxica 

Si observás salivación excesiva, vómitos, debilidad o irritación, consultá de inmediato con un veterinario y, si es posible, llevá una muestra de la planta para identificarla. 

La prevención es clave: mantené las plantas fuera del alcance o creá espacios verdes exclusivos sin especies peligrosas. 


