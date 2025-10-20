Cuáles son las plantas que NO deberías tener si tenés gatos: los principales motivos

Las plantas que no deberías tener si hay gatos en tu hogar.

Las plantas son una de las formas más simples y bellas de decorar un hogar, pero si convivís con gatos, es importante saber que no todas son seguras. Algunas especies comunes pueden resultar tóxicas o irritantes para los felinos, afectando su sistema digestivo, respiratorio o incluso nervioso.

Según asociaciones veterinarias y especialistas en toxicología animal, muchos casos de intoxicación en gatos se producen por el consumo accidental de hojas o flores ornamentales, ya que los felinos suelen morderlas por curiosidad o aburrimiento.

Hay varias especies comunes que pueden ser tóxicas para ellos y generar desde vómitos hasta cuadros de intoxicación severa.

Cuáles son las plantas que NO deberías tener si tenés gatos y por qué

Los veterinarios explican que los gatos suelen morder hojas por curiosidad o aburrimiento. El problema es que ciertas plantas contienen sustancias que afectan su sistema digestivo o nervioso, por lo que conviene retirarlas del hogar.

Lirio (Lilium spp.)

Una de las más peligrosas. Todas sus partes —flores, hojas, tallos e incluso el polen— pueden causar fallo renal agudo en gatos, incluso en pequeñas cantidades.

Dieffenbachia o «dólar»

Contiene cristales de oxalato de calcio que pueden provocar inflamación de la boca, dificultad para tragar y vómitos.

Potos o potus (Epipremnum aureum)

Muy popular como planta de interior, pero su savia también contiene oxalatos que irritan la boca y el estómago de los gatos.

Aloe vera

Si bien es conocida por sus propiedades curativas para humanos, el látex del aloe (la sustancia amarillenta entre la cáscara y el gel) puede causar diarrea, vómitos y letargo en los gatos.

Flor de Pascua (Euphorbia pulcherrima)

Sus hojas y tallos liberan una savia lechosa que genera náuseas, salivación excesiva e irritación en ojos y boca.

Sansevieria o lengua de suegra

Aunque su toxicidad es leve, puede causar malestar estomacal y vómitos si el gato la mastica.

Hiedra (Hedera helix)

Otra especie común en balcones o jardines, pero con componentes que pueden provocar diarrea, temblores o falta de coordinación.

Las plantas que son seguras para hogares con gatos

Si te encantan las plantas, hay varias especies seguras y beneficiosas para compartir con tus felinos:

Hierba gatera (catnip) – estimula y relaja a los gatos de forma natural.

Trigo o avena en brote – ideal para que muerdan sin riesgos.

Palmera areca y calatea – no tóxicas y purificadoras del aire.

Helecho de Boston – segura, decorativa y resistente.

Qué hacer si tu gato ingiere una planta tóxica

Si observás salivación excesiva, vómitos, debilidad o irritación, consultá de inmediato con un veterinario y, si es posible, llevá una muestra de la planta para identificarla.

La prevención es clave: mantené las plantas fuera del alcance o creá espacios verdes exclusivos sin especies peligrosas.