Daniela Celis: «Estoy destrozada por dentro»

La exmujer de Thiago Medina contó cómo sigue su cuadro de salud.

Daniela Celis habló con Intrusos, acompañada por Nacho Castañares, su amigo desde que entraron a la casa de Gran Hermano, para contar detalles sobre la salud de Thiago Medina, su expareja y padre de sus gemelas Laia y Aimé.

La palabra de Daniela Celis

«Todo es muy difícil, no me quiero agarrar de algo, solo me queda tener fe y esperanzas para que Thiago esté bien. Tengo que estar fuerte por mis nenas», aseguró la joven.

Con lágrimas en los ojos, Daniela confesó que está viviendo su peor momento: «Estoy destrozada por dentro. Es un diagnóstico reservado, está en terapia intensiva».

Al ser consultada sobre cómo se enteró del accidente, contó que lo llamó varias veces y después de un tiempo la atendió la voz de una mujer: «Me dijo ‘estábamos esperando tu llamado, Thiago tuvo un accidente, está en el hospital'».

«Mi familia vino y me fui volando a verlo. Quiero ir a la casa de la persona que ayudó a Thiago para agradecerle. A Thiago lo vi una sola vez el domingo y quiero que sepa que las nenas están bien«, expresó Celis.


