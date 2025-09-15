Accidente de Thiago Medina: habló el principal testigo del choque del ex Gran Hermano

Luego del grave accidente que sufrió el ex Gran Hermano, un testigo del choque habló con los medios y reveló cuáles fueron las primeras palabras de Thiago y describió cómo es el lugar donde ocurrió el suceso. Mirá acá todo lo que dijo.

Accidente de Thiago Medina: habló el principal testigo del choque

Este viernes, Thiago Medina sufrió un grave accidente en su moto. El exparticipante de Gran Hermano se encuentra en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Raúl Argañaráz, principal testigo del choque, habló con Infama y contó detalles exclusivos del hecho: «Yo iba dos segundos detrás de la moto. Y apenas impactó contra el auto, yo llegué. Puse las balizas y ahí fue donde paramos el tránsito, porque él quedó casi en medio de la calzada. Lo podían pisar«, detalló.

El hombre indicó cuáles fueron las primeras palabras de Thiago tras el choque: «Lo que nos dijo fue que le dolía mucho la espalda y que le faltaba el aire«. Además, expresó cómo fue el accionar de la otra persona involucrada en el accidente: «Se quedó en el lugar«.

Argañaraz indicó que el accidente se ocasionó en una curva confusa: «Hay una curva, doblás y no se ve adelante. Si venís rápido, no ves lo que hay adelante«. Además, agregó que en el sector «hay poca iluminación, hay unas luces LED que no alumbran nada».

Para cerrar, el testigo reveló que Thiago se encontraba en shock tras el accidente: «Decía: ‘¿Qué me pasó? ¿Qué estoy haciendo acá?’ Después él se quería incorporar, pero evidentemente tenía lesiones internas porque se dio vuelta para el costado y empezó a perder sangre por la boca».

Estado de salud de Thiago Medina: ¿Qué dice el último parte médico?

Este lunes por la mañana, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega difundió un nuevo parte médico sobre la salud del famoso. Según describieron, «el paciente se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y pronóstico reservado. En las próximas horas, está prevista una evaluación interdisciplinaria para determinar el estado de las fracturas costales que presenta».

Además, el centro de salud aclaró que el próximo parte médico oficial será este lunes a las 18, en el que actualizarán el estado de salud de Thiago. Vale recordar que al exparticipante de Gran Hermano le extirparon el bazo, tiene el pulmón perforado y seis costillas fracturadas.

Quién es Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano que tuvo un gran accidente

Thiago Medina, de 22 años, ingresó hace tres a la casa de Gran Hermano, donde se volvió muy popular. En LAM, su familia contó la difícil historia del exparticipante, quien tiene diez hermanos y hermanas, algunos de los cuales ya viven con sus propias familias y otros, los más pequeños, con su padre, tras la muerte de la madre del grupo hace más de diez años.

Poco antes de entrar a la casa de Gran Hermano, Thiago trabajaba en el Mercado Central de Buenos Aires y salía a cartonear para juntar algunos pesos extras para colaborar con su familia

Meses antes de este fuerte accidente, Thiago había abierto una verdulería de barrio, que tuvo las puertas abiertas poco tiempo, dados conflictos internos con el personal que había contratado para la atención al público.

Junto a Daniela Celis, también exparticipante de Gran Hermano en la misma edición, tiene dos hijas mellizas: Laia y Aimé, que en enero 2026 cumplirán los dos años.